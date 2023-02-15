中國氣球之後　美軍在阿拉斯加附近攔截俄羅斯戰機





▲俄軍Tu-95戰鬥轟炸機接近美國領空。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓14日專電

北美航太防衛司令部今天表示，美軍昨天在阿拉斯加附近攔截4架俄羅斯戰機。不過戰機並未進入美國或加拿大主權領空，也與日前在美加上空遭擊落的不明物體無關。

繼日前發現中國偵察氣球入侵美國領空，以及隨後3起發生於美國與加拿大上空的高空飛行物後，北美航太防衛司令部（NORAD）今天發出聲明表示，美軍昨天出動2架F-16戰機，在阿拉斯加防空識別區（ADIZ）對俄羅斯戰機「例行」攔截，其中包括TU-95 BEAR-H轟炸機與SU-35戰機共4架戰機。

聲明指出，俄羅斯戰機是在國際領空，並未進入美國或加拿大主權領空。俄羅斯經常進行這類活動，自2007年以來，平均每年會攔截6到7架俄羅斯戰機，最高還曾攔截到15架，因此不被視為威脅，也不被視為挑釁。

司令部也表示，俄羅斯戰機的行動與近期在美加上空擊落的不明物體無關。過去10天，美軍4日於海岸外擊落中國偵察氣球，美國與加拿大隨後在10至12日一連3天，在美加上空擊落3個不明物體。

白宮表示，美國10日到12日擊落的3個高空飛行物，由於氣候惡劣、地處偏遠、崎嶇難行，尚未找到殘骸，目前尚無證據顯示這3個飛行物和中國或任何外國間諜偵察計畫有關。