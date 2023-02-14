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早餐店「加蛋+20」？網噓：不如加肉片　老饕揭極限值

雞蛋漲回歷史高點，進而衝擊國內餐飲業。（翻攝自pixabay）

▲雞蛋漲回歷史高點，進而衝擊國內餐飲業。（翻攝自pixabay）

圖文／鏡週刊

國內蛋價重回去年7月的歷史高點，昨（13日）起每台斤調漲2元，產地價漲至每台斤42.5元、批發價52元。然而蛋價居高不下，進而衝擊國內餐飲業，就有網友指出蛋價持續升高，未來早餐店恐怕也得將「加蛋」價格調漲，讓他擔憂問「如果早餐店加蛋+20元，你真的OK嗎？」貼文曝光引發熱議。

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去年起蛋價飆漲，進而連帶便利商店茶葉蛋也跟著漲，相關議題持續備受討論，先前就曾有網友抱怨到早餐店點鐵板麵加蛋，過去只要5元，如今卻漲到15元，讓他心痛喊「以後不點了」。

由於蛋價再度漲回歷史高點，再度讓蛋成為熱門議題，就有一名網友在PTT以「早餐店加蛋+20元 你真的OK嗎？」標題發文，指有早餐店已經在抱怨成本提高、入不敷出，打算再將加蛋價格調漲，讓他不禁好奇地問「那如果早餐店加蛋+20元，你真的OK嗎？」

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，不少網友批評「一斤漲2元，一顆要漲5元？早餐店想當黑心店嗎」、「漲成這樣根本黑心店欸」、「蛋餅也越來越貴，一張皮一顆蛋而已」、「蛋要20，我不如加肉片」、「講實在話是一台斤漲價2元，如果早餐店一顆漲價5元，真的就太黑心了.....要吃但乾脆去便利商店買」、「要吃蛋改去超商買了，太扯」、「蛋價漲很多但20頗黑」。

也有不少網友直言太誇張，「15極限真的，20我可以喝兩瓶麥香奶茶了」、「10元極限，超過不買」、「15我就不吃了還20」、「15都覺得有點過了」、「15元就不行+1」。「太可怕了...15元我已經最頂了」、「15元完全是極限」。

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