狂發11萬篇論文！　她揪弟弟假冒期刊「4年撈8000萬」

▲姐弟假冒期刊徵稿，獲利上千萬。（圖／翻攝北京日報都視頻）

圖文／CTWANT

真是驚人！大陸一對姐弟仿冒印製正式論文期刊，並進行徵稿，4年來代發11萬篇論文，不法獲利1800多萬元人民幣（約新台幣7969萬），背後還有複雜產業鏈。

據《北京日報都視頻》報導，此案件會東窗事發，因為有人收到論文期刊雜誌後，覺得印刷太粗糙，認為是假的，詢問對方後就被封鎖了。

而大陸一位楊姓女子本來做論文仲介工作，意外發現了財富密碼，還拉弟弟一起做。起初，她先匿名在網路上發布訊息徵稿廣告，聲稱可以代發論文，收取200到1000元人民幣（約新台幣885到4428元）的版面費，收到論文後她再進行簡單的編輯整理，委託印刷廠印製，最後寄假期刊給顧客。

隨著事業越做越大，楊女在全國找了10多位代理人員代收論文，藉此擴大客源。楊女說，每篇論文她大概收100人民幣（約新台幣442元）。據了解，楊女為了不讓假期刊曝光，還設置山寨網站，讓顧客到搜索論文，如果顧客反應刊物有錯字也能重印。而她跟弟弟就這樣4年發了11萬篇論文，賺了1800多萬元人民幣（約新台幣7969萬），最後2人都被逮捕且判刑。

此文曝光後，網友紛紛留言「一個代理一篇就收1、200，能賺1800萬這是有多大市場啊」、「可見國內論文市場有多大」、「有需求就有市場，有市場就有騙子」、「看來發論文是個暴利，真刑（行）」、「其實也可以考慮一下商機背後的原因」。

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