震後1周的奇蹟！她活埋175hrs終脫困　救難隊「振奮互擁」爆掌聲

▲ 烏玫在災後第175個小時終於脫困，以擔架抬出。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其規模7.8及7.5世紀強震的黃金救援時間早已過去，救難人員還未放棄，災後經過一周仍有奇蹟發生。重災區哈泰省一名婦女受困整整175小時後獲救，成為振奮人心的力量。

Antakya'da 175. saatte Naide Umay kurtarma ekiplerimizin çalışmasıyla enkazdan sağ olarak kurtarıldı. pic.twitter.com/9SOLNzBTuM — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 13, 2023

CNN報導，派往重災區哈泰省的伊斯坦堡消防隊員及協助搜救的土耳其礦工在災後175小時救出一名婦女，距離7.8大地震已經過7天又5個小時。

伊斯坦堡市政府公布的影片中，這名幸運女子烏玫（Naide Umay）躺在擔架上，全身以毯子包裹，並由多名救難隊員抬上救護車，終於從暗黑的瓦礫堆中重見光明。這時現場響起陣陣掌聲，辛苦的救難人員互相擁抱彼此的畫面也令人敬佩。

CNN土耳其分社也捕捉到，重災區哈泰省安塔基亞（Antakya）一名男子在震後第167個小時從建築殘骸中脫困，被救難隊員扶起後也和對方擁抱、握手。

12日稍早有一名55歲婦女被埋159小時後獲救；還有一名高齡85歲的婦女撐過152小時重見天日，姪子形容她受困的位置是一個僅有30至40公分寬的小洞。

當地官員12日也表示，哈泰省在震後151小時和152小時各有1人獲救，分別為一名25歲敘利亞男性和一名兒童。男子被埋在安塔基亞一棟倒塌的公寓中，急救人員使用探測器發現殘骸下有訊號，讓他得以脫困，接著利用相同技術找到兒童。

另根據土耳其國家通訊社《阿納多盧》（Anadolu），震後第141至163小時的22小時內就從建築殘骸中救出至少41人。