丈夫、女兒目睹慘死瞬間！國6追撞「婦趴地亡」　夫癱軟跪屍旁

▲王婦遭撞後趴臥在地，已無呼吸心跳，丈夫崩潰跪在身旁。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、許權毅、莊智勝／台中報導

國道6號東向1.8K處、舊正交流道今(13日)上午9時傳出死亡車禍，警方初步調查，當時一輛福斯自小客行經事故路段疑似出現故障，駕駛人王婦(63歲)因此將車停在槽化線上，並下車查看車況，不料竟遭後方另輛營半聯結車撞上，王婦當場趴地失去心跳，丈夫、女兒聞聲後急忙下車，其中丈夫情緒相當激動，一度癱軟跪在妻子身旁，直到旁人攙扶才起身。

▲丈夫直到旁人攙扶才起身。（圖／翻攝記者爆料網）

警方初步了解，當時王婦開著福斯轎車，載著丈夫及女兒外出，行經國道6號舊正交流道處時，車子疑似出現故障，王婦因此緊急將車停靠在匝道槽化線上，並下車查看情況；不料這時後方駕駛營半聯結車的陳男(37歲)卻突然失控追撞，自小客左側車尾被撞爛，人在車外的王婦也遭到波及，當場倒地不起。

王婦丈夫、女兒聽聞撞擊聲響後急忙下車，見到她趴臥在地一動不動，丈夫情緒當場潰堤，雙腿一軟跪坐在妻子身旁；而女兒也傻住站在一旁，似乎還無法接受突如其來的變故。

救護人員趕抵現場時，王婦早已無呼吸心跳，經送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。由於營半聯結車撞及後翻覆於主線上，一度占用內外車道，造成該路段全線封閉、回堵約1.7公里。詳細事故原因還有待警方進一步調查釐清。

▼國道6號舊正交流道今早傳出死亡車禍。（圖／民眾提供）