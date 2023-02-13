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黃敏惠十大旗艦計畫「教育新世代」　全額補助國中小教科書費用

▲嘉義市全額補助國中小學教科書費用 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

教科書是學生們閱讀時間最長的文本，也是學習上不可或缺的重要夥伴，而隨著物價飛漲，教科書經費也逐年增長，家長們拿到開學註冊單時，面臨許多費用需繳納而感到不小的負擔，因此嘉義市每年編列預算提供公私立國中小學生教科書經費，112年更編列4,000萬元經費全面補助公私立國中小教科書費用，也獲得議會支持，給孩子與家長最暖心的開學禮物。

嘉義市市長黃敏惠表示，嘉義市十大旗艦計畫中提出的「教育新世代」，藉由發揮嘉義市教育強項，培養出影響未來的人才，因此市府一向在教育上挹注大量資源。為嘉惠嘉義市國中小學的學子們，也為減輕家長們的負擔，嘉義市政府早在97學年度開始，便已自籌預算全面補助購買嘉義市國中小學學生教科書，且不只公立國中小學生受益，私立中學國中部學生也同樣享有這項福利。今年感謝議會的全力支持，通過4,000萬元教科書預算，讓每位家長不必繳納書籍費。

教育處處長林立生表示，為響應環保政策，藝能及活動科目教科書採取每2年補助1次，暢導永續循環的理念，重覆使用1次，希望教導學生惜物愛物，並從小養成做筆記的好習慣。

以這學期來說，因各校教科書使用版本不同，每位國中學生，家長可省下約1,500元，國小約1,000元，以目前物價來說，一份營養均衡的早餐約需60元，一位學生接受完9年國中小學教育，就可省下大約350份的早餐，對於家裡有2至3名就學學生、經濟負擔較重的家庭而言更是一項利多。

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