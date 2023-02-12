每天下班準時回家　她一看老公手機「海量開房記錄」傻了！

▲開房間示意圖。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

愛情是一場只有兩人參與的感情交流，唯一和專情是愛情形成的基礎條件，忠誠是愛情的基石和底線。不過，大陸山東省一名女子近日翻看老公的手機時，無意間看到令她五味雜陳的一幕，因為老公手機裡有多次開房記錄，數量之多讓人傻眼，然而男方每天下班都準時回家，人妻百思不得其解。

綜合陸媒報導，當事人表示，自己發現丈夫頻繁訂酒店，基本每隔半個月或者一個月就有一次，時間段從2020年12月17日開始，一直到2023年2月4日。預訂的酒店地點分布在離家近的多個城市，酒店位置有些是靠近車站，有些是靠近廣場，價格都在人民幣100至300元不等（約新台幣450至1350元），房型都是清一色一大床。

女子表示，兩人是自由戀愛，相處了幾年才結婚的，結婚至今一年多了，感情很好，且丈夫每天都會回家，感情和戀愛時一樣，依然很好。結婚後，兩人都有各自的工作要忙，但是丈夫每天都會按時回家，沒有任何異常行為。人妻直言，對於愛情，她很理性，如果丈夫不喜歡自己，她願意成全，完全沒有必要如此做。

對此，有網友說，看看是不是和同一個女的開房，如果是，保持長期穩定的關係，你可以把他們送進去了，並且把花在那個女人身上的錢，都要回來；還有人說，別以為天天幹活、掏心掏肺，把家裡和孩子的事情整理的有條不紊，男人就對你感恩戴德了，這樣的人完全把妻子當作保姆，和外面的女人才是真愛。

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