天氣急凍！心肌梗塞遽增　醫示警：這3類人要當心

▲心肌梗塞容易猝死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

冷空氣襲台，容易發生心肌梗塞的風險，彰基醫學中心過往曾連續為3名中壯年為心肌梗塞，緊急做心導管手術，成功的在90分鐘以內把血管打通，由於病患的存活是在跟時間賽跑，彰基也提醒兩類族群要特別當心，有心臟病家族病史、有三高、抽菸的病人，都要特別留意。

彰基內科部暨心臟內科主任醫師陳清埤表示，根據國外的研究統計，並不是所有罹患心肌梗塞之前都知道自己有心臟病，事實上大概約15%左右的人，其實心臟血管本身就有問題，但是在心肌梗塞之前，是沒有症狀的。如果平常有高風險的病人，譬如家屬曾經有心臟病，或是說自己有三高、抽菸的病人，應該定期看醫生，或是體檢後評估自己有無潛在的心臟疾病。

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彰基急診暨重症醫學部副主任醫師謝貝尤表示，心肌梗塞是成年人猝死常見的原因之一，且可能併發心室顫動，此種致命的心率不整據文獻統計，因突發性心律不整而導致心跳停止的個案，如能在一分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90％，每延遲一分鐘，成功率將遞減7-10％，病患的存活是在跟時間賽跑。

▲陳清埤醫師表示，急性心肌梗塞患者送到醫院，必須要在90分鐘以內把血管打通。（圖／彰基提供）

當發現有人倒下，一般民眾可以學習「叫、叫、壓、電」的方式幫助他，1.叫：叫喚並拍打或晃動病患的雙肩，來確認是否有意識、2.叫：若是病患沒有反應，請叫人趕緊撥打119，請人尋找AED並拿來、3.壓：直接施行壓胸按摩，用力且快速地按壓兩個乳頭的中心點。（壓得深、快快壓）、4.電：快速拉開病患衣物露出胸口，打開按AED電源，按照AED語音指示進行操作。 最後完成AED電擊後，要繼續壓胸，可換人進行，直到救護員前來或病患恢復意識。

謝貝尤提醒民眾，現代人飲食西化，高油、高鹽、高糖，心血管急症有年輕化的趨勢；另外，生活壓力、缺乏運動等不正常作息，也可能是危險因子。就算非高危險群仍有機會造成心血管急症，除了要注意自身症狀，也不要輕乎低溫的危害，需加強保暖，並注意溫差變化。