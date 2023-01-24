　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天氣急凍！心肌梗塞遽增　醫示警：這3類人要當心

▲心肌梗塞容易猝死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲心肌梗塞容易猝死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

冷空氣襲台，容易發生心肌梗塞的風險，彰基醫學中心過往曾連續為3名中壯年為心肌梗塞，緊急做心導管手術，成功的在90分鐘以內把血管打通，由於病患的存活是在跟時間賽跑，彰基也提醒兩類族群要特別當心，有心臟病家族病史、有三高、抽菸的病人，都要特別留意。

彰基內科部暨心臟內科主任醫師陳清埤表示，根據國外的研究統計，並不是所有罹患心肌梗塞之前都知道自己有心臟病，事實上大概約15%左右的人，其實心臟血管本身就有問題，但是在心肌梗塞之前，是沒有症狀的。如果平常有高風險的病人，譬如家屬曾經有心臟病，或是說自己有三高、抽菸的病人，應該定期看醫生，或是體檢後評估自己有無潛在的心臟疾病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰基急診暨重症醫學部副主任醫師謝貝尤表示，心肌梗塞是成年人猝死常見的原因之一，且可能併發心室顫動，此種致命的心率不整據文獻統計，因突發性心律不整而導致心跳停止的個案，如能在一分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90％，每延遲一分鐘，成功率將遞減7-10％，病患的存活是在跟時間賽跑。

▲陳清埤醫師表示，急性心肌梗塞患者送到醫院，必須要在90分鐘以內把血管打通。（圖／彰基提供）

▲陳清埤醫師表示，急性心肌梗塞患者送到醫院，必須要在90分鐘以內把血管打通。（圖／彰基提供）

當發現有人倒下，一般民眾可以學習「叫、叫、壓、電」的方式幫助他，1.叫：叫喚並拍打或晃動病患的雙肩，來確認是否有意識、2.叫：若是病患沒有反應，請叫人趕緊撥打119，請人尋找AED並拿來、3.壓：直接施行壓胸按摩，用力且快速地按壓兩個乳頭的中心點。（壓得深、快快壓）、4.電：快速拉開病患衣物露出胸口，打開按AED電源，按照AED語音指示進行操作。 最後完成AED電擊後，要繼續壓胸，可換人進行，直到救護員前來或病患恢復意識。

謝貝尤提醒民眾，現代人飲食西化，高油、高鹽、高糖，心血管急症有年輕化的趨勢；另外，生活壓力、缺乏運動等不正常作息，也可能是危險因子。就算非高危險群仍有機會造成心血管急症，除了要注意自身症狀，也不要輕乎低溫的危害，需加強保暖，並注意溫差變化。

ET快訊
初三出遊＋北返車潮來了！　國道3路段「紫爆」
快訊／又有華裔男開槍掃射！　7人中彈死亡
女大生休學當AV女優　愛上拍片：原來我這樣淫蕩
刮刮樂中200萬？　呂文婉宣布：我會休息一陣子了
重磅交易！　湖人終於出手了
最冷時間曝！　連3天急凍3℃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

忍1天！年節最凶日「不宜行房」　初三5禁忌曝…在1處灑米可招財

被「鬼打牆式」問刮刮樂價格！彩券行員工遇嘴砲客　下秒感動了

想加薪快放「五色錢」！　辦公桌5招開運招財術一次看

初三出遊＋北返車潮來了！國道3路段「紫爆」　雙向恐一路塞到深夜

飄香一甲子新竹美食「水潤餅」　口感軟Q散發肉桂香！只剩這有賣

終結單身！2023「桃花旺到擋不住」TOP4星座　買飲料都會被搭訕

台鐵228連假加開95班次　1／27開放訂票

天氣急凍！心肌梗塞遽增　醫示警：這3類人要當心

最冷時間曝！　連3天急凍3℃

出高鐵3分鐘取車！格上Go Smart贈400租車金　「開豪車返鄉出遊」

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

毒蟲撞死下班警...母獨養孫　哽咽喊「拍謝」：我不知怎辦

狗狗坐高牆外...消防員秒救援　牠瞄一眼鬧脾氣：偶不想回家

日旅館遭台灣旅客放鳥　痛訴：損失超過1員工月薪

10歲壽星妹抽中52萬鑽墜　機率僅0.2%媽嗨翻她淡定

忍1天！年節最凶日「不宜行房」　初三5禁忌曝…在1處灑米可招財

被「鬼打牆式」問刮刮樂價格！彩券行員工遇嘴砲客　下秒感動了

想加薪快放「五色錢」！　辦公桌5招開運招財術一次看

初三出遊＋北返車潮來了！國道3路段「紫爆」　雙向恐一路塞到深夜

飄香一甲子新竹美食「水潤餅」　口感軟Q散發肉桂香！只剩這有賣

終結單身！2023「桃花旺到擋不住」TOP4星座　買飲料都會被搭訕

台鐵228連假加開95班次　1／27開放訂票

天氣急凍！心肌梗塞遽增　醫示警：這3類人要當心

最冷時間曝！　連3天急凍3℃

出高鐵3分鐘取車！格上Go Smart贈400租車金　「開豪車返鄉出遊」

搭機3小時盡享中、日、法風情　會安古鎮水上party超紓壓

王瞳「第一個沒有你的過年」　痛失艾成5個月獨帶愛犬回台南老家

全台連凍3天想衝陽明山？　北市府：若下雪將交管、掛雪鏈

魔獸對位布拉被比下去？　歐尼爾「認同」他不夠格進名人堂

烏克蘭推動成立「台灣代表處」！　議員盧狄克擬春天再訪台

瑞芳最療癒存在！窄巷內的「秘境書房」如世外桃源　一旁是綠意民宿

快訊／美舊金山華裔男開槍掃射「2農場」釀7死！　警對峙畫面曝

忍1天！年節最凶日「不宜行房」　初三5禁忌曝…在1處灑米可招財

搬運工撿到包包A走6千元　假好心拿去派出所下場曝

被「鬼打牆式」問刮刮樂價格！彩券行員工遇嘴砲客　下秒感動了

神剪輯女性「71.8秒的人生」　濃縮生老病死各階段的妳

生活熱門新聞

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

台旅客團點3碗麵輪流吃　被制止留1星負評

新手人夫拜飯春　除夕慘被全家笑

和哥哥同住不穿內衣「激凸超明顯」！男友1句引戰

他想買刮刮樂求選號秘訣！神人曝「頭獎規律」

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

快訊／「初三睡到飽」跌到8.6℃　民眾驚：像颱風

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

威力彩頭獎上看2.6億！「3生肖」偏財運旺到爆

更多熱門

相關新聞

最冷時間曝！　連3天急凍3℃

最冷時間曝！　連3天急凍3℃

寒流來襲，中央氣象局觀測，今天（24日）全台最低溫出現在基隆市七堵、桃園市楊梅的8.6度，且持續下降中。天氣風險公司總經理彭啟明表示，現在還不是最冷時，還會持續探底，預計今晚、周三晨最冷。氣象專家吳德榮提醒，今天至初五清晨平地最低氣溫將降至3度左右。

快訊／3縣市大雨！　初三走春注意

快訊／3縣市大雨！　初三走春注意

快訊／「初三睡到飽」跌到8.6℃　民眾驚：像颱風

快訊／「初三睡到飽」跌到8.6℃　民眾驚：像颱風

今晨9℃　2波寒流接力探3度

今晨9℃　2波寒流接力探3度

初二買伴手禮撞人！男騎士亡、妻重傷

初二買伴手禮撞人！男騎士亡、妻重傷

關鍵字：

寒流心臟病春節

讀者迴響

熱門新聞

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

夜市臭豆腐老闆娘太兇　本尊曝光了

快訊／初三天還沒亮　國3僅這處「紅爆」原因曝

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

即／大樂透3注中　每人分得3333萬

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

小甜甜首改口「前夫」！

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

柯震東病床照曝光！露半邊臉：一點一點進步

快訊／1億大樂透獎落「3縣市」！　業者驚呼：今日看到客人肩膀掛著鳥

22歲歐陽娜娜穿黑絲買麵包！

台旅客團點3碗麵輪流吃　被制止留1星負評

更多

最夯影音

更多
妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？
遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

遭毒蟲追撞29歲警殉職　父母趕醫院痛哭認兒屍

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

日溫泉旅館控台旅客放鳥　損失24萬日幣當事人願賠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面