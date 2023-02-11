認了婚外情！加拿大市長偷吃「小37歲女下屬」　公開道歉辭職

▲加拿大多倫多市長莊德利（John Tory）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大多倫多市長莊德利（John Tory）被媒體踢爆發生婚外情，他也隨即出面坦承出軌並請辭。據了解，莊德利是在疫情期間和市府顧問產生情愫，而顧問年僅31歲，比他足足小了37歲。

加拿大《多倫多星報》踢爆現年68歲的莊德利偷吃年僅31歲的市府顧問，而他也隨即在10日出面坦承出軌，「疫情期間，我與辦公室一名員工的關係，不符合我做為市長和有家庭男人的標準，我承認允許這段關係發展，是我判斷錯誤，我全心全意向多倫多市民及所有因為我的行為受到傷害的人致歉。」

莊德利表示，他和結縭40多年的妻子在新冠疫情期間聚少離多，才會犯下如此錯誤，「最重要的是，我向我的妻子芭芭拉和我的家人道歉，我讓他們失望了。」目前莊德利已經辭去市長職務，他表示自己將花時間反省錯誤，並努力重建家人的信任。

莊德利說，他和外遇對象在今年初就已在「雙方同意」之下結束關係，目前對方已離開市府找到其他工作。

莊德利於2014年12月起擔任多倫多市長，他請辭後將再進行補選；莊德利指出，他會和市政廳員工及副市長馬凱威（Jennifer McKelvey）合作，確保政務交接順利。