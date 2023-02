認了婚外情！加拿大市長偷吃「小37歲女下屬」　公開道歉辭職

▲加拿大多倫多市長莊德利(John Tory)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

加拿大多倫多市長莊德利(John Tory)被媒體踢爆發生婚外情,他也隨即出面坦承出軌並請辭。據了解,莊德利是在疫情期間和市府顧問產生情愫,而顧問年僅31歲,比他足足小了37歲。

加拿大《多倫多星報》踢爆現年68歲的莊德利偷吃年僅31歲的市府顧問,而他也隨即在10日出面坦承出軌,「疫情期間,我與辦公室一名員工的關係,不符合我做為市長和有家庭男人的標準,我承認允許這段關係發展,是我判斷錯誤,我全心全意向多倫多市民及所有因為我的行為受到傷害的人致歉。」

莊德利表示,他和結縭40多年的妻子在新冠疫情期間聚少離多,才會犯下如此錯誤,「最重要的是,我向我的妻子芭芭拉和我的家人道歉,我讓他們失望了。」目前莊德利已經辭去市長職務,他表示自己將花時間反省錯誤,並努力重建家人的信任。

莊德利說,他和外遇對象在今年初就已在「雙方同意」之下結束關係,目前對方已離開市府找到其他工作。

莊德利於2014年12月起擔任多倫多市長,他請辭後將再進行補選;莊德利指出,他會和市政廳員工及副市長馬凱威(Jennifer McKelvey)合作,確保政務交接順利。

