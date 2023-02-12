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社會 社會焦點 保障人權

同房人夫院長被抓到！護理師小三殺價賠3百萬又反悔　法官挺正宮

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps、醫美診所官網）

▲張男開設的醫美診所。（圖／翻攝自Google Maps）

記者崔子柔／綜合報導

任職於台中市某醫美診所的白姓護理師，日前和張姓院長一起出席教學會議後，同住在飯店房間內，被正宮陳女抓包。白女當時簽下和解書同意支付3百萬賠償金，但事後反悔提告要求撤銷，不過法官卻認為和解書有效，白女應該支付陳女3百萬元，可上訴。

根據判決書內容，張男和陳女婚後育有2名子女，他2020年11月28日未向陳女告知，帶著白女一起參加廠商舉辦的醫美器材教學會議。陳女事情略有耳聞，就按兵不動請徵信社調查，果真在29日凌晨抓到2人住在同一間房間內。

白女當下同意賠償陳女300萬元，雙方在律師見證下簽下和解書，但白女事後覺得金額太高，提告要求撤銷和解書。

白女指控，當時徵信社人員敲了房間門，謊稱在門口撿到信用卡，在張男開門後，5名黑衣男及陳女就衝進房間猛拍，隨後威脅他們如果報警就會找記者、發文到爆料公社，以張男診所名譽脅迫他們下樓談和解。

白女稱自己沒有法律知識，當時非常恐懼，只好在陳女一行人的要求下簽名，但認為對方是利用她急迫、輕率、無經驗達到目的，因此要求撤銷和解書、返還本票，她則願意賠償陳女20萬元。

陳女則表示，張男在2020年7月起開始經常晚歸，家庭不再和樂，她請徵信社調查才發現白女是小三，張男更貸款5百萬元為白女買房，白女在飯店被抓包時願意賠償3百萬元，並在律師見證下簽了和解書，她才同意把蒐證影片全部刪掉。

台中地院法官認為，監視器畫面中，白女和張男走到大廳時並無驚恐神情，張男和櫃檯人員交談也未要求報警，白女還將和解金從5百萬殺價到3百萬元，可見白女當時還有判斷能力，並無被對方佔到便宜。

見證雙方簽和解書的律師也說，3人當時互動平和，白女和張男都未表示有受到脅迫。法官則認定該份和解書及本票，判決白女應賠償陳女3百萬元，並加計利息，可上訴。陳女則再對張男提告侵害配偶權，求償150萬元，法官則認為30萬元較適當，且應由白女、張男負責各半，但因已和白女和解，故判張男應賠償陳女15萬元，可上訴。

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