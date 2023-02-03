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大陸 大陸焦點 特派現場

陸2022勞動人口銳減666萬人　10年間已減少超6500萬人

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

▲大陸2022年勞動年齡人口較2021年減少666萬人。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸在農曆春節過後，進入新一年度的搶人招工潮，根據大陸國家統計局數據顯示，去（2022）年16至59歲的勞動年齡人口為8.7556億人，佔總人口數的62.0%。相較於2021年的8.8222億人，減少約666萬人。此外，2011年，大陸勞動力人口在2011年達到峰值約9.4072億人，10年間減少6500多萬人。

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

▲安徽亳州舉辦的人才招聘會。（圖／CFP）

《界面新聞》報導，中國勞動年齡人口近年來總體呈下降趨勢，雖然2022年降幅不是歷年中最大的一次，但多位人口、經濟學者表示，勞動年齡人口下降疊加人口規模負增長因素，對經濟發展的影響可能更為深遠。

數據顯示，大陸勞動年齡人口在2011年達到峰值，約9.4072億人，此後開始下降，2012年較2011年減少345萬，同時，大陸勞動年齡人口在2018年首次降到9億以下，2019年趨勢持續下降，相較2018年又減少89萬人。

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

▲腳踏車生產車間內的員工。（圖／CFP）

大陸社科院經濟學部、社會科學文獻出版社曾在2013年聯合刊出《經濟藍皮書春季號》，做出「勞動年齡人口在2011至2020年將絕對減少近3000萬」的預測。藍皮書認為，2011年或2012年是非常重要的轉折點，「勞動力無限供給不再是經濟發展的特點。相應地，資本報酬遞減的現象已經愈演愈烈。與此同時，人口撫養比也開始升高，人口紅利就正式開始消失。」

統計專家姚美雄透露，長遠來看，勞動年齡人口下降是經濟增速放緩的主要影響因素，將造成總產出的減少，導致潛在生產率大幅下降，以及提升用工成本，同時也降低了消費能力，進而會導致市場萎縮，整個經濟內需不振。

大陸中國社科院專家蔡昉曾指出，勞動力減少也導致農村向城市的勞動力轉移速度放慢，這個轉移本來可以提高資源重新配置效率，但隨著轉移速度放慢，生產率改善的速度也就放慢。

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