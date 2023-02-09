新手「鏟屎官」訴苦太臭！釣出一票新貓奴求消臭撇步

▲資深貓奴們提供各種解決鏟屎臭味方法。（圖／翻攝自Ocare臉書）

記者楊智雯／綜合報導

「鏟屎官」這個名字不是浪得虛名！有位養貓新手網友在社群問「最近剛收編貓貓，很積極鏟屎，但味道還是在家中揮之不去，開了清淨機也沒用，難道是便便太臭了嗎」，不知道怎麼解決味道問題，上網問「鏟屎官」前輩有什麼好辦法，釣出一票「鏟屎官」一起訴苦「剛養貓沒多久，還在跟主子互相適應，光是處理貓砂就夠嗆了」，有網友說「一天鏟屎2次～4次，換了好幾種豆腐砂，有些味道太重容易碎，用沒有一週又換其他款，實在太傷荷包了」！

▲養貓新手網友在社群問怎麼解決味道問題。（取自PTT）

資深貓奴們提供各種解決辦法，「加小蘇打粉跟活性碳可以加強除臭」、「飼料可能要改一下，然後用鎖便桶這東西」、「要注意室內濕度，濕度太高貓砂受潮會影響除臭效果」、「豆腐砂不錯，為了增加吸水表面積，我還會手動切更碎」，不只環境、飲食要調整，也有人建議換新砂，豆腐砂比較沒有粉塵，選原味的不會有怪怪的香味，也可以搭配除臭液，鏟完貓砂就噴就會好很多。

▲網友提到「極消臭抗菌豆腐砂」加了天然除臭抗菌牡蠣殼粉，讓貓砂瞬效吸收結團好清理。

越來越多愛寵物的毛孩爸媽在意兼顧愛寵物也愛環境的議題，光是要哪一種貓砂要做的功課就不少，市售常見貓砂有礦砂、水晶砂、豆腐砂、木屑砂等許多種類，不少網友提到最新推出的「極消臭抗菌豆腐砂」，加了天然除臭抗菌牡蠣殼粉，就是利用廢棄牡蠣殼經過特殊製程，讓貓砂瞬效吸收結團好清理，對寵物尿臭、糞便惡臭等多種臭味都有消臭效果，經過測試1個月後盆內依舊乾燥清爽。

▲貓日本紙貓砂用環保材質和再生紙漿製成，重量輕且有高吸收力。

另一款爸爸的貓日本紙貓砂則是用日本紙張大廠生產製作，運用環保材質和再生紙漿製成的貓砂，重量輕且有高吸收力，紙貓砂是白色，對飼主來說容易觀察異常尿液的顏色，讓「鏟屎官」可以兼顧環保與貓咪的健康！



