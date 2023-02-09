吳念真認證：潘孟安還是個男人　「很硬、很小、很有力量」

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣前縣長潘孟安9日上午北上參加《紅色鋼鐵人：潘孟安》新書發表會，民進黨主席賴清德、知名導演吳念真與會力挺。吳念真致詞時大開書名玩笑，自曝把英文書名「man of steel（鋼鐵人）」看成「still a man（還是個男人）」，並讚許潘孟安自謙「再大的人都是個小螺絲」，直言：潘孟安是一個男人，是個很硬、很小、很有力量的男人。

▲潘孟安今天上午出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

天下文化今天上午於市長官邸表演廳舉辦《紅色鋼鐵人：潘孟安》新書發表會，賴清德、立委吳思瑤、監察委員葉宜津、總統府發言人Kolas Yotaka等人與會。

吳念真致詞時分享，他以前都跟人家講說，政治人物的書不用看，因為都是幕僚寫的，而且只會講好處不會講過錯，不過，潘孟安很老實地在書中標註是由他「口述」，透過這本書，讓自己重新認識國境之南的屏東。他說，潘孟安當屏東縣長時，讓很多台灣人改變屏東的印象，很欽佩潘的領導力、想像力、執行力，他有次跟潘晚上開會，結束後跟潘說：「你沒有老婆，但是人家有老婆小孩，不要把幕僚操成這個樣子」，潘能夠團結這麼多幕僚，顯示他的領導力。

吳念真分享，兩年前他問潘孟安卸任後要做什麼，潘回說想要種菜，自己立刻覺得是「選舉語言」，話又講回來，他看《紅色鋼鐵人：潘孟安》封面的英文書封，還以為是寫「還是個男人（still a man）」，好像是要繼續工作下去，潘孟安曾說「再大的人都是個小螺絲」，很少有政治人物會這樣講，如同最近他寫的廣告腳本：我們都是社會裡面的小螺絲釘。

吳念真說，不曉得潘孟安未來要往哪邊走，不管他要去種菜也好，要當賴清德競選總統的重要選舉幹部也好，他覺得潘孟安還是「一個男人」，應該算是一個很硬、很小、很有力量的男人，請大家去看這本書，了解潘之前是什麼樣的人，而變成今天的潘孟安。

賴清德也調侃潘孟安說，紅色鋼鐵人沒有第二個人，非潘孟安莫屬，唯一跟電影「鋼鐵人」不同的是，沒有女主角，如果有把女主角的這一部分補上來，相信吳念真可以拍成電影，「絕對是票房保證！」因為這是一個對國家、社會、人民有貢獻的故事，絕對比「海角七號」還要轟動。