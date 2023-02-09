應召站驚見阿嬤級「砲房總監」　法官見她還有兒孫要養心軟了

▲新北市已當阿嬤的余姓女子加入「宅女奎丁」應召站，並以自己名義租下套房提供性交易。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市1名已當阿嬤的余姓女子，加入「宅女奎丁」應召站，並依指示以自己名義租2間套房提供性交易場所，再由應召站透過「捷克論壇」散布色情按摩訊息，招攬客人，余女每月可獲2萬5000元「打掃費」，全案經員警網路巡邏曝光。士林地院審結，依共同犯圖利容留性交罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。

判決指出，余女2019年加入暱稱「JOJO」所屬的「宅女奎丁」應召站，2019年4月20日與林姓成員(另案偵辦中)以每月8500元向不知情陳姓房東承租1間套房，生意越做越好，同年另1成員又以7000元向同位房東承租另1間房間。

2020年11月員警執行網路巡邏時，在「捷克論壇」網站發現「宅女奎丁」的色情廣告，依指示聯繫，同年11月5日下午在余女承租的2間套房分別查獲正在從事性交易的2名女子，當場扣得現金1萬6,000元、保險套385個、潤滑劑4瓶、交易明細1張、行動電話1支。

法院審理時，余女辯護律師請求減刑，但經查，余女有2次相同罪名前科且遭判刑，顯非一時失慮偶發犯，因此不符減刑條件。

然而，佛心法官審酌余女所為敗壞社會善良風俗，顯非可取，惟念她坦承犯行，兼衡國小畢業、從事飯店打掃工作、月收入2萬8000元、離婚、需要扶養1個未成年兒子與8個月大的孫子、與姪子同住狀況，依共同犯圖利容留性交罪，處有期徒刑4月，可易科罰金12萬。