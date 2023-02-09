　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「宅女奎丁」應召站驚見阿嬤　砲房總監」法官見她慘況心軟了

▲▼正妹、妹子、美女、害羞、性感、床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北市已當阿嬤的余姓女子加入「宅女奎丁」應召站，並以自己名義租下套房提供性交易。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市1名已當阿嬤的余姓女子，加入「宅女奎丁」應召站，並依指示以自己名義租2間套房提供性交易場所，再由應召站透過「捷克論壇」散布色情按摩訊息，招攬客人，余女每月可獲2萬5000元「打掃費」，全案經員警網路巡邏曝光。士林地院審結，依共同犯圖利容留性交罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。

判決指出，余女2019年加入暱稱「JOJO」所屬的「宅女奎丁」應召站，2019年4月20日與林姓成員(另案偵辦中)以每月8500元向不知情陳姓房東承租1間套房，生意越做越好，同年另1成員又以7000元向同位房東承租另1間房間。

2020年11月員警執行網路巡邏時，在「捷克論壇」網站發現「宅女奎丁」的色情廣告，依指示聯繫，同年11月5日下午在余女承租的2間套房分別查獲正在從事性交易的2名女子，當場扣得現金1萬6,000元、保險套385個、潤滑劑4瓶、交易明細1張、行動電話1支。

法院審理時，余女辯護律師請求減刑，但經查，余女有2次相同罪名前科且遭判刑，顯非一時失慮偶發犯，因此不符減刑條件。

然而，佛心法官審酌余女所為敗壞社會善良風俗，顯非可取，惟念她坦承犯行，兼衡國小畢業、從事飯店打掃工作、月收入2萬8000元、離婚、需要扶養1個未成年兒子與8個月大的孫子、與姪子同住狀況，依共同犯圖利容留性交罪，處有期徒刑4月，可易科罰金12萬。

ET快訊
快訊／室內戴口罩801天終於鬆綁！　張上淳曝4關鍵
快訊／NBA核彈級驚天交易！　大咖球星轉戰太陽
快訊／口罩令大鬆綁！　3圖秒懂新制
搜救犬「咬玩具待命」被批！　領犬員霸氣宣言萬人讚翻
快訊／校園室內口罩3／6鬆綁！　托嬰中心、補習班比照辦理
快訊／室內脫口罩確定了！　剩2類8場所強制要戴
LIVE／宣布室內免戴口罩！　指揮中心最新說明
台灣隊「就地截肢」搶救土耳其女！　關鍵影片曝光
快訊／高鐵出包了！列車卡苗栗　車廂內突熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒蟲租社區大樓販毒　警破門來不及藏80萬海洛因…人贓俱獲認了

台南噁男深夜暗巷露鳥　遛狗女驚嚇！監視器PO網緝凶

新店12歲男童險遭1男1女擄走！揮拳脫身逃回家　父急報案

騎士遇警躲超商神情緊張　安毒藏貨架被抓包

新北男下注5萬運彩不付錢　「贏了就還」被查出是賴帳慣犯

恐怖畫面曝！台中聯結車鬼切下秒側翻　「大學長」們撞一團

休假遇車禍！護理師潘宜蓁路中緊急CPR　熱心救人褲沾血

應召站驚見阿嬤級「砲房總監」　法官見她還有兒孫要養心軟了

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵4分鐘影片曝　

快訊／陸軍步槍打靶膛炸2人受傷！　1上士右臉燙傷、班長中指割傷

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

娃目睹食物被吃好無助　3年後學會笑著反擊XD

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

Sandy生產倒數！吳宗憲曝豪宅裝潢　不怕當惡鄰：樓上就是我！

毒蟲租社區大樓販毒　警破門來不及藏80萬海洛因…人贓俱獲認了

台南噁男深夜暗巷露鳥　遛狗女驚嚇！監視器PO網緝凶

新店12歲男童險遭1男1女擄走！揮拳脫身逃回家　父急報案

騎士遇警躲超商神情緊張　安毒藏貨架被抓包

新北男下注5萬運彩不付錢　「贏了就還」被查出是賴帳慣犯

恐怖畫面曝！台中聯結車鬼切下秒側翻　「大學長」們撞一團

休假遇車禍！護理師潘宜蓁路中緊急CPR　熱心救人褲沾血

應召站驚見阿嬤級「砲房總監」　法官見她還有兒孫要養心軟了

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵4分鐘影片曝　

快訊／陸軍步槍打靶膛炸2人受傷！　1上士右臉燙傷、班長中指割傷

搶攻行動支付版圖！中華郵政開辦Google Pay　「2／14情人節上路」

敘利亞孩童獲救「捏臉嬉鬧」露燦笑　振奮人心畫面曝光

毒蟲租社區大樓販毒　警破門來不及藏80萬海洛因…人贓俱獲認了

櫻花妹「全裸彈吉他」慘到嘸人看！網毒舌：顏值很重要

校園室內脫口罩延至3／6上路！教育部主秘說明「2大考量」

金鐘女配「中文名這個字」最容易被寫錯！ 翻白眼：真的很討厭

自然感染估逾6成！張上淳曝口罩鬆綁4關鍵「群體免疫保護已足夠」

再次為基層民生請命　陳建仁肯定黃偉哲爭取商圈振興

快訊／NBA核彈級驚天交易　杜蘭特確定轉戰太陽

台南噁男深夜暗巷露鳥　遛狗女驚嚇！監視器PO網緝凶

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

社會熱門新聞

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

即／成功嶺陸軍打靶膛炸！1上士右臉燙傷

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

300萬誘巨乳網紅下海　雞頭遭控試車性侵

快訊／被爆歧視原民　所長被火速調職內勤

他手機藏2任女友私密片！法官看完判無罪

繪師擺攤賺10多萬騎車噴飛　隔天再賺13萬也被偷

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」

國2事故最新視角！轎車遭水泥車壓扁　駕駛宣判腦死

即／台中港多部大小車撞一團！小貨車駕駛受困搶救中

獨／兒遭槍殺！媽媽心碎問案情　警諷：原住民就是要錢

快訊／上班注意！國1「2車追撞」回堵4公里

更多熱門

相關新聞

帶狗回老家　阿嬤怕狗餓到

帶狗回老家　阿嬤怕狗餓到

親生的輸給了領養的。網友鄭小葉家中飼養一隻可愛的米克斯「果果」，這天她帶狗回阿嬤家，媽媽見到金孫回來了馬上熱情的招待，在廚房煮了好幾道佳餚，其中還有一鍋肉專門要給果果吃的，1人1狗感情十分親密，鄭小葉看到媽媽用心疼愛愛犬的模樣也忍不住吃醋直呼，「啊我的呢？」

祖孫暖心照被讚爆　網笑：這件可穿到18歲

祖孫暖心照被讚爆　網笑：這件可穿到18歲

剛買電動三輪車電池突爆炸起火　阿嬤燒傷26天不治

剛買電動三輪車電池突爆炸起火　阿嬤燒傷26天不治

噁老闆亂摸！女急曝120kg…他更嗨加價

噁老闆亂摸！女急曝120kg…他更嗨加價

逆風操盤！論壇自辦投票　近4成網友「今年想買房」

逆風操盤！論壇自辦投票　近4成網友「今年想買房」

關鍵字：

共同犯圖利容留性交阿嬤士林法院論壇性交易

讀者迴響

熱門新聞

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

搜救犬「咬玩具待命」被批觀感不佳

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

爆陳建州私邀加「暗黑群組」狂傳謎片

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面