「千萬別買新鞋！」白沙屯媽祖3天後起轎　10年老鳥公開新手指南

記者曾筠淇／綜合報導

白沙屯媽祖將於12日起轎，展開9天8夜的進香活動，如果是第一次參與，有什麼需要準備的嗎？YouTube頻道「這梗怎麼賣」先前就曾分享「新手指南」，列出7大點給第一次參與進香活動的新朋友參考。

一、個人物品指南

參與10年活動的安導在影片中分享，去廟裡報名後，會拿到一件制服、臂章、帽子和結緣品，除了這些東西以外，可以準備一個大包包（如登山包）和小袋子（如束口袋），前者裝重要物品，後者當隨行包。

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衣服部分，安導會準備2至3天的服裝，因為很多鄉鎮都有自助洗衣店，所以不用帶太多。再來，由於海線地區溫差大，因此他建議可以多準備一件薄外套，且最好要有防風功能，在夜晚能保暖、白天能擋太陽，而提到太陽，當然也可以準備防曬噴霧、乳液等。

▲新鞋子容易磨腳。（圖／YouTube頻道「這梗怎麼賣」授權引用）

安導也提醒，鞋子「千萬不要去買新的鞋子」，因為新鞋比較硬、會磨腳，穿平時在穿的鞋子即可，另外，還可以準備一雙拖鞋，除了盥洗可以穿，如果下雨也可以穿。比較特別的是，他還建議準備輕便雨衣，除了下雨可穿，如果想休息卻沒地方坐，就能打開雨衣當野餐墊，相當方便。

進香時，安導建議大家可以準備會發光的小物，因為進香的時間和路線很不一定，有時是徹夜在走，也有時整天不休息，若走在沒什麼路燈的鄉間小路，就需要指揮棒、小日光燈等發光小物來照明。最後，安導也說大家不妨攜帶環保餐具、水壺、保溫杯等。

二、進香必備神器

安導推薦大家下載「白沙屯GPS」APP，打開以後，就會顯示媽祖大轎的定位，而且裡面還有聊天室的功能，可以相互分享有沒有可接送的車輛、哪裡有空房間等。

三、進香禮儀須知

如果是和好友一起參加，最好有一台車，可以提供給大家休息；如果是自己一個人去也沒關係，路上常有好心人會在車上貼紙板、標語，歡迎其他人上車休息，不過，安導提醒大家這真的只是休息而已，千萬不要把自己的行囊都丟在別人的車上。而在攔路上車的時候，他也呼籲大家一定要有禮貌，「千萬不要認為一切都是你應該的」。

▲看到食物不要爭搶。（圖／YouTube頻道「這梗怎麼賣」授權引用）

另外，進香沿路常有很多善心的香燈腳、自發性的店家提供好吃的東西，安導強調，大家千萬不要去爭搶，這跟結緣品一樣，「這些東西它並不是你應得的，這是人家對於媽祖的還願，或者是對所有香燈腳的鼓勵」。

四、緊急醫療救援

進香活動的路上可能會有一些香燈腳在發送藥膏，如果沒看到，民眾也可以找穿橘色外套或紅色背心的醫療團。

五、搭車並不可恥

安導提醒，徒步一定要量力而為，很多人平時運動量不大，在一個禮拜進行大量運動，就對身體造成很大負荷，可能會損耗、拉傷等，所以「休息並不可恥，可恥的是被抬上車休息」。

六、香燈腳的由來

以前白沙屯人在進香時，沿海地區的鄉間小路沒有路燈，所以就會拿著燈籠去照路，隨香燈也就變成香燈腳很重要的代表，香燈腳的名稱也是這樣來的。

再來是進香旗，有些人會去廟裡請一支進香旗回家，但進香旗並不是擺設，平時要放在神桌、插著供奉，早晚也要祭拜，就像是請了媽祖回家，因此安導提醒，「如果你是第一次來參與的人，你要請進香旗的話，建議你一定要三思而後行」，絕對不能亂丟，且也不能帶進去廁所。

▲近幾年有很多人拿了食物又不吃。（圖／YouTube頻道「這梗怎麼賣」授權引用）

七、東西留給需要的人

最後安導強調，參與活動時，垃圾千萬不要亂丟，另外，沿途有吃的、喝的，「要的再拿，千萬不要拿了之後，蛤是飯糰喔，就丟到旁邊去」，近幾年這個現象非常嚴重，他看到一定會開罵。

本文經YouTube頻道「這梗怎麼賣」授權引用