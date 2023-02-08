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社會 社會焦點 保障人權

喜開珍藏BMW M3出遊…慘遭「柯博文」刮花！心痛畫面曝光

記者黃資真／綜合報導

今(8)日早上8時許，一名高姓男子開著珍藏的BMW M3敞篷車，載著家人準備開心出遊，卻在加油站加油時遇到一輛拖板車硬擠刮傷，事後他將照片PO上臉書分享，引發網友們熱議。高先生受訪笑說，偶爾使用的愛車一開出門卻發生此事，也只能「苦中作樂」。

▲▼ BMW M3敞篷車加油時遭拖板車刮花。（圖／高先生提供）

▲BMW M3敞篷車加油時遭拖板車刮花。（圖／高先生提供，下同）

高先生在臉書爆廢公社PO文提到，車子明明停在加油站加油，靜止不動的狀態子下，卻突然遭旁邊的「柯博文」攻擊，愛車硬生生被刮出嚴重傷痕，輪胎、後視鏡全都損壞，引發網友熱議。

高先生接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，這輛BMW M3硬頂敞篷車是2007年出廠，2020年向車友購入收藏用，新車價約400多萬，偶爾才會開出去兜風，相當愛惜它。

▲▼ BMW M3敞篷車加油時遭拖板車刮花。（圖／高先生提供）

▲▼ BMW M3敞篷車加油時遭拖板車刮花。（圖／高先生提供）

▲愛車左側多處受損，高先生初估維修費要40萬元。

今天一早他特地開車帶家人到花蓮出遊，先到南橫公路的加油站加油，併排的大車加油結束準備駛出時，疑似未注意車間距離，直接刮花他的BMW，大車駕駛當下卻先指控他「是不是你們有移動」，老婆氣得反轟「不好意思，油槍還插著怎麼動？」高先生見到愛車的慘狀，無奈只能先報警。

一行人等到拖吊車來更換輪胎後，先到警局作筆錄，但大家早已沒了心情，出遊行程只能作罷，開著刮花的敞篷車回家。

高先生初步研判，車子的左前葉子板、左前門、左側電子式頭燈(待查)、左前輪胎、輪框，以及後視鏡全都受損，有無內傷仍待查，初估維修費要40萬，但事發至今大車駕駛從來沒有打過一通電話關心，他直笑說「只能說苦中作樂啦！」

▲▼ BMW M3敞篷車加油時遭拖板車刮花。（圖／高先生提供）

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