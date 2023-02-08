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社會 社會焦點 保障人權

快訊／遭蜂炮炸進加護！惹禍炮城被抓包「亂射」　台南市府說話了

▲台南市長黃偉哲5日晚上親自參與台南鹽水蜂炮主炮城施放，並再次強調觀賞蜂炮的標準配備，做好全身的準備，才能夠安全又快樂的迎炮城，能夠衝蜂炮又能夠平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南有多名民眾參加元宵節鹽水蜂炮時發生意外，造成多人燒約傷送醫住院治療，消防局調查該肇事炮城未合法申請登記施放，將依法開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局調查2月5日有多名民眾，因參加鹽水蜂炮時發生意外造成燒燙傷，曾姓負責人向消防局表示，當晚該座蜂炮城是由負責人的弟弟組裝，有向武廟登記施放，惟經消防局查證此座炮城未提出施放申請，將依違反台南市爆竹煙火施放管制自治條例，處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲「台南鹽水蜂炮」，將於2月5日元宵節當晚9時在鹽水國中操場，施放4座主炮城蜂炮，台南市長黃偉哲邀國內外朋友來體驗「犁蜂炮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，「台南市爆竹煙火施放管制自治條例」已明定，蜂炮炮城之施放，應依規定申請許可，並禁止使用主體以塑膠體製造之飛行類一般爆竹煙火，消防局派員檢查，並嚴格執行，以期讓民眾開心過節日，平平安安回家。

▲台南市長黃偉哲5日晚上親自參與台南鹽水蜂炮主炮城施放，並再次強調觀賞蜂炮的標準配備，做好全身的準備，才能夠安全又快樂的迎炮城，能夠衝蜂炮又能夠平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲5日晚上親自參與台南鹽水蜂炮主炮城施放，並再次強調觀賞蜂炮的標準配備，做好全身的準備，才能夠安全又快樂的迎炮城，能夠衝蜂炮又能夠平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲5日晚上親自參與台南鹽水蜂炮主炮城施放，並再次強調觀賞蜂炮的標準配備，做好全身的準備，才能夠安全又快樂的迎炮城，能夠衝蜂炮又能夠平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯再次呼籲元宵節民俗活動參與的民眾，應注意自身安全，在此特別加強宣導，為了安全起見須裝備齊全，應戴上全罩式安全帽，並穿著高領束袖棉質厚上衣，下擺紮入褲子，避免鈕扣式上衣，脖子部分以圍巾包住，以免蜂炮由空隙進入，另戴上厚質棉紗手套，腳部束口式棉質厚褲子，厚質棉襪，高筒、厚底安全鞋並戴口罩，阻隔蜂炮造成之懸浮微粒。若嫌安全帽太悶熱，可以帽子、護目鏡、口罩替代，最高原則就是將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位曝露在外。元宵節蜂炮施放為台南市每年重要之民俗活動，消防局未來將加強宣導參加民眾請穿適當防護裝備，避免發生類似情事。

▲參加鹽水蜂炮，男子雙腿著火邊跑邊狂喊「水啦！」。（圖／民眾提供）

▲男子參加鹽水蜂炮，小腿遭炸傷。（圖／民眾提供）

據了解，台灣民俗盛事鹽水蜂炮5日登場，卻接連傳出意外，民政局統計受傷人數共70人。惟台南市李姓男子指出，5日晚間帶著親友、員工，共8名大人、3名小孩，前往武廟路與三福路口參加鹽水蜂炮，他表示該座炮城施放接近尾聲時，造成10多人身上著火至少8人受傷，現場驚叫聲不斷，其中受傷3人是他的侄子與員工，經消防救護送醫，火勢造成蕭姓男子（27歲，員工）全身17％3度灼傷，入住成大醫院加護病房；王姓男子（28歲，侄子）全身25％2度灼傷，目前在燒燙傷中心觀察；王姓男子（21歲，侄子）小腿2至3度灼傷。

▲台南市副市長趙卿惠，代表黃偉哲市長，由衛生局蘇世斌局長陪同，前往奇美醫院及成大醫院探視關懷因鹽水蜂炮受傷住院傷者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市副市長趙卿惠，7日代表黃偉哲市長，由衛生局蘇世斌局長陪同前往奇美醫院及成大醫院探視關懷受傷住院之傷者。因目前4位遭燒燙傷民眾都在醫院燒燙傷中心診療中，趙副市長先向醫療團隊詢問目前病況，並配合醫院感染管制措施，在病床玻璃窗外以電話方式向患者加油打氣，期望病況可儘快穩定。

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