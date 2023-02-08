台大「球棒隊歹徒」到案！　副教授凌晨離開警局：經歷特別夜晚

▲徐丞志在台大周邊遇到球棒隊。（圖／翻攝自徐丞志臉書）

記者葉國吏／綜合報導

台灣大學附近出現「球棒隊」，台大化學系副教授徐丞志在臉書發文透露此事，引起警方注意。大安分局隨即調派監視器追人，並於8日凌晨到案。徐丞志也在凌晨再度發文感謝台北市警方。

「台大週邊也有『球棒隊』出沒，請大家注意。」徐丞志7日晚間在臉書發文表示，今天傍晚6點左右，他在台大校園周邊的辛亥路上開車要右轉進台大新體育館地下停車場室停車，當時有輛銀白色轎車直接停在辛亥路上，正好擋住右轉道。

徐丞志指出，當時正值上下班時間，車流非常大，如果他先左切出去再右轉，勢必會嚴重影響車流甚至造成事故，因此不得以只好按喇叭示意該車駕駛移動。不料，對方先是勉為其難移動車子，接著竟激動地下車從後座拿出棒球棍，並衝到徐丞志的駕駛座旁，示意要打人，且還口出惡言。

對此大安警方表示，已調閱監視器掌握涉案人，並循線約談持球棒嗆聲的男子到案。徐丞志8日凌晨發文，透露歹徒已經到案。

徐丞志表示，「剛剛從台北市大安分局返回住所，經歷了很特別的一個夜晚。」他說，非常感謝羅斯福路派出所的員警的協助，以及台大駐警隊的幫忙，提供關鍵的監視器畫面，讓台北市刑大能迅速掌握嫌犯身分，嫌疑駕駛在他離開大安分局之前，已經到案接受警方偵訊。

他表示，由於恐嚇是公訴罪，檢方會主動偵辦，他無需特別再提告。後續因為已進入司法程序，他也不會接受媒體採訪。他希望司法能讓學生走在校園周邊能夠安心，保障人民可以免於恐懼。