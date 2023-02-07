單親虎爸失手捅死13歲兒！聽他最後一句話崩潰：爸我有好好學習

▲楊姓男子因為兒子的體育只有18分，於是抽出武士刀教訓對方，豈料失手將人捅死。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

四川綿陽日前發生一起恐怖命案，楊姓男子因為13歲的兒子成績不好，於是抽出武士刀教訓對方，沒想到竟然意外將兒子殺死，最後兒子留下一句「爸爸我在好好學習」，也讓他不禁崩潰。

綜合陸媒報導，楊男與妻子離婚後，獨力撫養兒子將近10年，因為近日孩子的成績出來，體育只有拿到18分，讓他感到相當憤怒，於是拿出武士刀嚇唬對方，希望能藉此讓兒子好好用功。

當時兒子被父親拿刀威脅，於是開口告知「爸爸，我在好好學」，自己明明有用功，努力卻被父親否定，於是口氣不悅回嗆「你老是說我沒有好好學」。

▼楊男聽見兒子反駁，變得更加生氣，於是拿刀刺了過去。（圖／翻攝微博）



楊男聽見兒子反駁，頓時更加生氣，於是向前走了一步，接著將武士刀向前捅去，豈料竟刺中了兒子的腹部，當場血流如注，嚇得他趕緊報案。

不過兒子被送往醫院搶救，仍因失血過多搶救不治身亡。楊男事後在員警的陪同下，回到家中模擬當時的情況，語氣十分崩潰，也對自己的行為懊惱不已。

▼楊男一不小心把兒子刺死，感到相當崩潰。（圖／翻攝微博）



楊男在法庭上辯稱，他並非十惡不赦的人，只是希望孩子能夠成功，卻意外好心辦壞事。法院審理後，則依照故意傷害罪，判楊男12年有期徒刑，全案仍可上訴。