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死亡+45！40多歲糖尿病男全身無力　酮酸中毒+新冠確診就醫當日亡

▲▼指揮中心2/7公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心2/7公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增45例新冠肺炎死亡個案，其中最年輕為一名40多歲男性，本身有有糖尿病史，未接種新冠疫苗，2月1日出現全身無力疲倦等症狀，2天後到急診檢查有糖尿病酮酸中毒並確診新冠肺炎，就醫當天就病況惡化過世。

指揮中心今（7）日公布國內新增22,980例本土個案及414例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。本土個案比上周同日減少約28.2%，連續4天下降。

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▲▼指揮中心2/7公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心2/7公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

死亡個案方面則新增1例特殊死亡個案，是一名40多歲男性，有糖尿病史，未接種新冠疫苗。2/1起有全身無力及疲倦嗜睡症狀，2/3至診所檢查有糖尿病酮酸中毒，轉診至醫院急診，檢查另有新冠快篩陽性確診及雙側肺炎，住院使用瑞德西韋等藥物治療，2/3因病況惡化不幸過世，死因為新冠肺炎及糖尿病酮酸中毒併急性腎衰竭。

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為24例男性、21例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月8日至今(2023)年2月3日，死亡日期介於去年11月17日至今年2月4日。

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