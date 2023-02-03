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和泰iRent14萬筆個資門戶大開　她批金管會輕放：別縱容資安幫兇

▲▼iRent,抗冠空氣清淨系統,共享汽車,同站租還車,Corolla,Cross,一家人開iRent出遊。（圖／記者姜國輝攝）

▲iRent爆發個資外洩事件。（圖／記者姜國輝攝）

記者杜冠霖／台北報導

提供共享汽車服務的iRent發生14萬筆用戶個資外洩事件，公路總局要求即時改正，2月4日複查未改正將罰2萬到20萬元，且可按次處罰。但金管局認為和泰車沒有重大違規，對此，民進黨立委林楚茵3日表示，對於金管會的輕放極度失望，金管會應依據和泰車的公司治理及內控制度，究責個資外洩對消費者及社會大眾的影響，絕不能縱容資安外洩幫兇。

日前和泰車子公司iRent發生用戶個資外洩事件，高達10萬名會員的資料庫暴露在外、沒有密碼保護，僅需知道該數據資料庫的IP位置就可閱覽相關資訊，幾乎是門戶大開，直到數位發展部與有關單位介入後才改正。

金管會2日說明，和泰車第一時間發布重訊說明，此事件對和泰車財務及業務沒有重大影響，因此認定和泰車沒有重大違規。

林楚茵表示，對於金管會的輕放，要表達極度的失望及批判！首先，和泰車是上市公司，根據金管會發布的上市櫃公司治理實務守則，公司要訂定公司治理守則，除了保持正常經營、保障股東利益，更重要的是消費者權益、公司社會責任。

林楚茵直言，這次的事件已造成消費者及社會的恐慌，明顯違反金管會的規定，如今金管會竟然只因未影響公司財務及營運，就宣判公司未違規，這是民眾無法接受的。

林楚茵表示，依據金管會公發公司內控處理準則，公發公司應指派一名資安長，監控執行資訊安全管理作業。和泰車雖然於去年11月設置資安長，卻在短短不到半年發生重大資安事件，金管會更應該檢視該公司內控制度是否依法落實。

林楚茵要求，金管會應依據和泰車的公司治理及內控制度，究責個資外洩對消費者及社會大眾的影響。林楚茵表示，自己長期關注個資外洩造成詐騙猖獗，民眾已經對詐騙深惡痛絕，金管會絕不能縱容資安外洩幫兇。
 

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