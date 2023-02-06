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石崇良接健保署長「先救資安」！部份負擔上路「沒有時程表」

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保署今（6）日上午10時舉辦署長交接典禮，由衛福部長薛瑞元主持交接布達儀式。薛瑞元於會前接受堵訪，被問及健保個資外洩案給出2點回應，包括相信曾任衛福部資安長的石署長一定能妥善處理、改進，確保未來不發生類似事件；但就個案部分，依然尊重檢調調查。

▲▼健保署代理及新任署長交接典禮今日(2/6)舉行。新任署長石崇良在衛服部長薛瑞元的監交下，從李丞華副署長手中接過印信完成交接。（圖／記者湯興漢攝）

▲健保署代理及新任署長交接典禮今日(2/6)舉行。（圖／記者湯興漢攝）

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調查局今年1月接獲檢舉，疑似涉案人包括健保署前主秘葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，葉逢明已退休，謝玉蓮和李仁輝目前都還在職。健保署在年前已進行相關處置，2名在職人員已經調離主管職，也進一步封鎖調閱資料權限，至於外洩資料的內容和用途還要等檢調調查。

薛瑞元表示，過年前健保署有做一些調查，希望不要再發生類似事件，但就個案來講，還是尊重檢調調查。他表示，石署長曾任衛福部資安長，一定會有一些改進措施。

石崇良於交接典禮後接受媒體堵訪，也對個資外洩案做回應，他表示，健保資料庫可提供研究、客製化很好的發展，但民眾有「知」的權利，之後除了強化資安管理，也會設立相關退出機制，近期就會針對現有制度進行檢視。

由於薛瑞元去年曾喊出部分負擔將於今年上半年上路，石崇良接任健保署長後，各界也紛紛關心部分負擔上路時程。薛瑞元表示，會考量疫情發展、疫情復甦情形以及社會經濟情勢，與各界妥善溝通後才會上路。石崇良也表示，醫療與健保資源有限，應對健保資源適當利用、杜絕浪費，因非單一手段可以達成，目前尚無上路時程表。

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