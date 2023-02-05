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3款健身App驚是「詐騙程式」！塞海量廣告竊個資　下載量破2000萬

▲▼安卓手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Google Play有3款步數紀錄器健身App號稱「走路就可賺錢」，但實際上卻是一場騙局。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

下載App真的要多留心！據資安機構「Dr.Web」報告指出，Google Play商店的3款步數紀錄器健身App，打著達成目標就可賺取獎金的名義吸引民眾下載，但實際上卻是在程式中置入大量廣告，趁機從中牟取分潤，甚至還會以更新程式的方式刪除用戶所累積的獎勵，目前3款App在全球已累積逾2000萬次下載量。

資安機構「Dr.Web」報告表示，3款App分別為「Lucky Habit: health tracker」、「Lucky Step-Walking Tracker」與「WalkingJoy」，3者運作模式都相當類似，除了會提供「獎勵」以激勵用戶達成走路步數的目標外，用戶也可以觀看廣告的方式加速累積代幣，達到一定額度後，就可將代幣換成現金或是線上禮品卡。

▲「Dr.Web」點名3款步數紀錄器健身App。（圖／翻攝自Dr.Web）

▲「Dr.Web」點名3款步數紀錄器健身App。（圖／翻攝自Dr.Web）

不過，當用戶實際要換取現金時，App又會再要求觀看數十個廣告影片，藉此讓用戶放棄兌換，即使有用戶最終成功輸入提領帳戶，但App中的支付介面也無提供任何認證，等同於虛設。其中，「Lucky Step-Walking Tracker」甚至還會以更新程式的方式刪除代幣轉換為現金的功能，讓用戶先前積累的獎勵全部化為無用的數字。

「Dr.Web」調查，這3款App都來自同一個開發者，並且都以讓用戶觀看大量廣告的方式賺取廣告分潤的收入，目前3款App雖都已被Google Play下架，但資安業者提醒，未來恐怕還會再有類似App出現，且開發者能在遠端的廣告伺服器暗藏惡意程式碼，或是在廣告中散佈惡意釣魚網址，讓用戶在觀看廣告時不知不覺就被盜取個資，提醒民眾必須小心提防。

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