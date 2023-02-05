年假反彈！本土疫情上升32.1%　上周累計逾18萬例

▲今本土個案比上周日減少，但以周計算仍還未降溫。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增22,594例本土病例，雖然今日病例數較上周日少4,511例，減少約16.6%，但以周計算，第5周1/29~2/4累計183,745例，比第4周上升32.1%。

發言人莊人祥表示，以研判周計算，第4周（1/22-1/28）共計有139,112例，第5周（1/29-2/04）有183,745例，整體比上周上升32.1%。

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針對本土疫情走向，最主要原因是年前就跟大家預告因為會有遞延通報問題，這次年假10天蠻長的，反彈一定會有，反彈這波會有多大多長時間，都是觀察重點，評估時間應該不會太長，高點應該也不會太高。

而在口罩解封方面，日前他也透露，近期因天氣變化，心血管疾病增加，加護病房佔床率滿，還有口罩議題牽涉所有國人，各部會都有很多意見，另外現在疫情情況仍處於春節後反彈，所以還需要再多觀察幾天，會延遲宣布相關政策。

另外，中國大陸入境旅客採檢陽性率仍持續下降趨勢，2/3總計陽性率為1.6%，指揮中心也將在2/7起取消自中國來臺旅客探檢措施專案，包括取消自中國來臺旅客機場/港口唾液PCR探檢措施和取消自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

▲中國大陸入境旅客陽性率維持低點。