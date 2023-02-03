法國「殿堂級」影后來了！3月登台門票被搶光　「只剩輪椅席」

▲法國「殿堂級」影后來了！伊莎貝．雨蓓3月登台演出門票被搶光。（圖／國家歌劇院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中人不僅愛吃美食也愛看舞台劇！台中國家歌劇院今天宣布，今年3月推出、和亞維儂藝術節共製的《櫻桃園》，邀請到法國殿堂級影后伊莎貝．雨蓓演出，引發搶票熱潮、三場共計3500張票券幾乎完售，僅剩下輪椅席。除了歌劇院自製節目外，新象環境藝術則邀請歷史最悠久的小提琴國際大賽、維尼奧夫斯基大賽最新冠軍得主前田妃奈來台演出，第一站就選在台中。

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▲小提琴國際大賽、維尼奧夫斯基大賽最新冠軍得主前田妃奈2月20日將來台中首次登台。（圖／新象環境藝術提供）



新象環境藝術表示，年僅20歲的前田妃奈演奏技巧嫻熟，是該國際賽事來台灣演出的首位冠軍得主，前田在2022年比賽中獲得最佳隨想曲、協奏曲、奏鳴曲以及最佳布拉姆斯作品，來台首場演出日期在2月20日，地點選於台中國家歌劇院。

▲歌劇院今天召開記者會宣布今年春天推出全新系列「NTT Arts NOVA 藝想春天」。（圖／國家歌劇院提供）



此外，歌劇院今天召開記者會宣布今年春天推出全新系列「NTT Arts NOVA 藝想春天」，精選6檔國外、5檔國內節目，包括劇場魔法師羅伯．勒帕吉的《庫維爾1975：青春浪潮》；2021年在《爆發年代》以不間斷的獨白、歌舞及模仿訴說嬰兒潮世代歷史造成熱議的瑞克．米勒，將以續作重返歌劇院，帶來《爆發年代千禧雙部曲》。

還有雲門舞集的《薪傳》、布拉瑞揚舞團的新作《我．我們》；結合機械手臂、多媒體投影、舞台裝置的音樂展演《仍…息在零地》；歐洲最前衛的瑞典哥德堡舞團，聚集來自20個國家的38名年輕舞者，將以雙舞作《Skid》&《SAABA》首度跟觀眾見面；舞蹈劇場《肉身賽博格》等。