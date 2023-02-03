剛被投訴80元便當寒酸　台南四分局又挨轟「把基層全叫去交管」

▲疑似台南市警四分局員警，在靠北警察PO文投訴交通組長、分局長不管基層警力不足問題，過年期間統統趕去站「交整」、自頒酒駕勤務。（圖／翻攝自靠北警察）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局剛被員警批過年配發午、晚餐便當太「寒酸」，3日上午又被疑似員警在靠北警察PO文投訴，指交通組長、分局長不顧基層警力不足，過年期間把基層警力統統趕去站「交整」、酒駕勤務，就算「單警」也沒問題，網傳線越多星星越多腦袋越笨，順便提一下便當菜色有多差，差點請調查局去查「回扣」。

▲▼台南春節觀光開紅盤，湧入千萬人次觀光旅遊人潮，基層質疑警力全被叫去交管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該名疑似台南市警四分局員警的PO者指出：「在第四分局交通大組長別再演了，大家早耳聞你對基層同仁本來就很差，過年期間派出所同仁不是只有忙你的安平商圈交整，連最基本的吃飯時間，你都可以衝進來把人趕出去趕停站交整，說什麼現地交接現地交接，也不用你的腦袋想看看我們人力有多少？過年都沒有勤務？自從我大組長上任以來，交通組的學長跑的跑，走的走，退的退，小小交通組才幾個人，每一個剛大組長相處的下，分局長也很有趣，跟大組長一起每天編排4小時分局自頒的酒駕勤務，也不管派出所人力有多少，反正只要有人可以處理，『單警』也沒什麼問題，就算線上有重要的事情發生，主管也不敢把路檢點撤掉，反正大家都是等出事再來檢討。」

這位警員還說，「網傳線越多星星越多腦袋越笨，檢過年便當供大家參閱，真想知道分局長跟大組長有沒有吃到這個便當，順帶一提當然便當還有個花椰菜兩顆+半顆水煮蛋+白飯的組合，好險有咖哩，不然真的請調查局看一下這樣便當80元到底收多少回扣，哎，方神就算走了，也還是留一堆遺珠害基層。」

針對基層警員的批評，市警四分局指出，過年期間台南安平湧入大量觀光旅遊人潮，為確保人車安全交通順暢，四分局投入全部警力在交通維安及取締酒駕等重大違規上，且今年春節假期長達10天，可以理解基層員警的辛勞，對於全體員警對治安、交通的付出，圓滿達成任務，分局都十分肯定嘉許，也感謝員警的付出。另有關交通組長領導風格的問題，分局會進行了解。