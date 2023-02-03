女子摔跤一周後離奇命危！　醫生檢查左腹器官「豆腐般破裂」

▲女子摔倒一周後差點喪命 ，原因是脾臟破裂。（圖／翻攝 荔枝新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸江蘇一名劉女士近期在睡夢中突然被痛醒，緊急送醫後發現，脾臟竟然嚴重破裂，差點了她的要命。原因竟然跟一周前摔倒有關聯，連醫生都說實在太危險了，脾臟和豆腐一樣脆弱，就算是小車禍或摔倒都要及時就醫。

綜合陸媒報導，劉女士大約一周前騎電動車回家不小心摔倒，當下感覺不舒服，以為可能摔岔了氣，也沒有腦震盪後遺症。

一周後的深夜，她在睡夢中被一陣劇烈的腹痛驚醒，痛到幾乎無法呼吸十分難受，立刻送去急診。剛開始問診也問不出結果，毫無原因，直到進一步檢查診斷，原來劉女士的脾臟破裂。

這時劉女士才想起一周前有摔跤，但沒放在心上。醫生也提醒，不管是車禍或摔傷，劇烈撞擊腹部，最容易出現破裂的就是右邊的肝臟和左邊的脾臟。

醫生強調，「脾是重要的儲血器官，像豆腐般軟脆，受到撞擊時特別容易破裂，受到意外傷害，要及時就醫檢查。」外傷暴力很容易使脾臟其破裂引起內出血，是腹腔臟器中最易受損傷的器官之一，發生率幾乎占各種腹部損傷的20%到40%。

最重要的是，脾臟發生破裂出血，如果不是破損特別嚴重，患者除左上腹輕度疼痛外，可能無其他明顯特征，前期很容易被忽略掉。

脾臟被大量積血撐破，脾臟破裂血管失去壓迫，脾臟出血速度就會加快，情況將急轉直下，很可能出現休克，甚至死亡。