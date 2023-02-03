高雄六龜「十八羅漢山」野人起底　敗光遺產、品味不差

▲劉男穿著整齊清潔，無異於一般人，他被接到鳳山街友服務中心，但無法配合作息，很快就重回流浪生活。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

高雄一名58歲劉姓男子獨自跑到六龜十八羅漢山一處溪底河床居住，過著「天為被、地為床」的生活，今年1月中旬警方與相關單位將他勸離，但他才到街友收容中心不到一天，隨即又踏上流浪旅程，之後一度傳出在高雄田寮區老家現身，讓當地里長也相當頭疼。

劉男與一般街友給人的印象不同，他的穿著打扮整齊清潔，談吐得體，如果不說，根本沒人知道他竟然領有身心障礙補助。劉男設籍在田寮區鹿埔里，鹿埔里屬於內山聚落，人口僅有3、400人，聯外道路主要依靠台28線，居民多務農，劉男設籍的老家平房早已傾圮，土地產權也已轉賣給遠房親戚。

鹿埔里里長楊美芬說，農曆年前收到劉男從六龜被帶到鳳山街友服務中心的消息，但他以「住不慣」為由離開，春節期間曾有居民看到他現身田寮老家，里幹事訪查時，則在當地一處偏僻祠堂發現劉男在休息，但他行蹤飄忽不定極難掌握，不過只要「闖禍」了，里長一定知道。

楊里長說，劉男到處遊蕩，自稱住過台北，也在台南租過套房，但是真是假無從得知，他曾在鹿埔待過一段時間，居住在一處農場工寮，肚子餓了就跟附近的長輩借錢，從幾千元到幾百元不等，後來沒人搭理他，他就在台28線隨機攔車前往月世界的便利商店，有時還會偷竊店內的物品，讓人不勝其擾。

▲劉男設籍的高雄田寮區鹿埔里，是一個人口僅3、400人的山村聚落。

據當地居民透露，劉男家境不差，之前其家族曾賣掉位於阿蓮區的一處房產，所得均分給劉男與他的兄長，但劉男花錢不知節制，很快就搞到自己身無分文，才會落得流浪在外，而曾經的安逸生活也養成他目前的生活習慣，與一般街友差異頗大。

楊里長表示，劉男曾接受社福團體及相關機構安置，但因無法配合團體生活，還會跟同住室友借錢，最後都被收容單位「退票」，他喜歡自由自在的生活，在跑到六龜深山獨居前，也曾跑到內門某處防空洞躲藏，另外他的「品味」獨特，抽菸只抽日本品牌「峰」，喝飲料只選35元以上的茶飲，讓里長戲稱「吃得比我還好。」

鹿埔里位處山區，資源缺乏，里長楊美芬也媒介社會團體設立食物銀行，讓老人家有物資可用，不用遠地奔波到旗山街區，另外也有民間團體替獨居老人修繕房屋，楊里長曾想把相關資源轉介給劉男，但都被他拒絕，劉男聲稱自己不想跟別人排隊領食物，房子也想住好一點，但對比起他現在餐風露宿的現況，著實有點諷刺。

▲跟一般街友會群聚討生活不同，劉男離群索居，與其他人格格不入。（示意圖／翻攝照片）

延伸閱讀

▸ 山中野人1／窩居山縫天為被地為床 進收容所不到一天即失聯

▸ 辜仲立品味版圖2／法式料理SENS吃的是回憶 新生代主廚吳定祐驚豔四方

▸ 電影頻道／吳承洋有英雄夢勤練「極限武術」 靠健身挺過脊椎骨折舊疾