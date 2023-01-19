　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

幣圈醜聞連環爆　美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人

▲▼比特幣。（圖／路透）

▲比特幣。（圖／路透）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

美國當局今天表示，他們已逮捕虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），因為他涉嫌經手7億美元非法資金。

路透社報導，Bitzlato是在香港註冊的虛擬貨幣交易所，而列科季莫夫是住在中國的俄羅斯公民，於昨天在美國邁阿密遭到逮捕。美國司法部高級官員表示，他的罪名是經營從事無照貨幣兌換業務的交易所。

美國檢方指稱，Bitzlato與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market交換了價值逾7億美元（約新台幣212億元）的加密貨幣。

檢方形容Hydra Market是非法線上市場，涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務，美國和德國執法部門已於2022年4月關閉這個線上市場。

美國司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）在記者會告訴媒體：「無論你在中國或在歐洲違反我們的法律，或是在熱帶島嶼濫用我們的系統－你會預想到自己將在美國法院內為罪行答辯。」

加密貨幣媒體「比特幣雜誌」（Bitcoin Magazine）指出，摩納可提及的熱帶島嶼可能意指加密貨幣交易所FTX的總部巴哈馬。

FTX曾是全球第二大加密貨幣交易平台，目前已宣告破產，其創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）被控犯下美國史上最大金融詐騙案之一。

 
ET快訊
人倫悲劇！　新北啃老男「啞鈴爆頭」弒父

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美財政部：葉倫與劉鶴進行建設性討論　很快將訪中

瑞典環保少女抗議被捕後獲釋　堅稱保護氣候不是犯罪

幣圈醜聞連環爆　美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人

聯準會官員放鷹　美股大跌613點、台積電ADR逆勢漲0.54%

26歲妹子酒駕衝撞「4民宅大爆炸」賠4億　她控酒商有責任

立陶宛外長：與台灣的半導體合作具歷史性意義

烏克蘭內政部長墜機身亡　第一夫人出席論壇籲止戰

歐洲議會通過年度外交安全2報告　納入挺台條文

FTX：聲請破產後　有126億元加密貨幣遭駭客竊走

逃亡30年黑手黨老大藏身西西里島小公寓　打過招呼的鄰居震驚

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

死亡畫面曝光！雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

貓熊叼竹葉瘋狂翻跟斗！　縮成球連滾7圈不停萌翻

加盟主相揪告廖老大詐欺+誹謗　善款變管理費！公司：都有單據

LE SSERAFIM遭爆談社內戀愛　公司「霸氣回應」終結緋聞全是假

美財政部：葉倫與劉鶴進行建設性討論　很快將訪中

瑞典環保少女抗議被捕後獲釋　堅稱保護氣候不是犯罪

幣圈醜聞連環爆　美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人

聯準會官員放鷹　美股大跌613點、台積電ADR逆勢漲0.54%

26歲妹子酒駕衝撞「4民宅大爆炸」賠4億　她控酒商有責任

立陶宛外長：與台灣的半導體合作具歷史性意義

烏克蘭內政部長墜機身亡　第一夫人出席論壇籲止戰

歐洲議會通過年度外交安全2報告　納入挺台條文

FTX：聲請破產後　有126億元加密貨幣遭駭客竊走

逃亡30年黑手黨老大藏身西西里島小公寓　打過招呼的鄰居震驚

客場球迷也挺他！柯爾讚柯瑞是「現代喬丹」　咖哩謙虛回應

過年彩券4招中獎率狂飆　「百億黃金右手」曝350元包牌法

母單男到龍山寺求姻緣　算命仙嘆：娶不到老婆！1舉動讓眾人信服

美財政部：葉倫與劉鶴進行建設性討論　很快將訪中

瑞典環保少女抗議被捕後獲釋　堅稱保護氣候不是犯罪

過年宅在家不無聊！LV、愛馬仕質感桌遊　放著也是漂亮擺飾

詹皇離開湖人回騎士？　美記者逆風挺：願意用莫布里換

幣圈醜聞連環爆　美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人

聯準會官員放鷹　美股大跌613點、台積電ADR逆勢漲0.54%

421萬人領紅包了！　10萬救命金、勞保、國保等給付今入帳

奪命影片曝！彰化24歲女騎士擦撞路人摔倒　遭大貨車輾過慘死

國際熱門新聞

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

FTX：聲請破產後　有126億元加密貨幣遭駭客竊走

烏克蘭內政部長墜機身亡 第一夫人出席論壇籲止戰

26歲妹子酒駕衝撞民宅大爆炸賠4億

普丁：特殊軍事行動是為了結束2014年戰爭

黑手黨老大藏身小公寓　警方搜出壯陽藥

飛機逃生梯彈出　竟是菜鳥空服員誤觸

無人機接近南韓薩德基地！美軍成功讓它墜落

立陶宛外長：與台灣的半導體合作具歷史性意義

罹癌女剃光頭爆哭！理髮師當場陪她削髮

歐洲議會通過年度外交安全2報告　納入挺台條文

5歲女童放學遭撞死　外送員直接開走

天生擁34KK巨胸　女搭機塞不進經濟艙

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」糗爆

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

NanaQ宣布刪IG「重新開始」！

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

52歲馬國賢「天天進補」奏效！小20歲正妹韓女友懷孕

侯友宜繼續拖「郭朱配」恐成形　郭正亮斷言：這兩人贏不了賴清德

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

「越有心事越裝沒事」星座Top 3

更多

最夯影音

更多
陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面