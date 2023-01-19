幣圈醜聞連環爆　美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人

▲比特幣。（圖／路透）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

美國當局今天表示，他們已逮捕虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），因為他涉嫌經手7億美元非法資金。

路透社報導，Bitzlato是在香港註冊的虛擬貨幣交易所，而列科季莫夫是住在中國的俄羅斯公民，於昨天在美國邁阿密遭到逮捕。美國司法部高級官員表示，他的罪名是經營從事無照貨幣兌換業務的交易所。

美國檢方指稱，Bitzlato與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market交換了價值逾7億美元（約新台幣212億元）的加密貨幣。

檢方形容Hydra Market是非法線上市場，涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務，美國和德國執法部門已於2022年4月關閉這個線上市場。

美國司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）在記者會告訴媒體：「無論你在中國或在歐洲違反我們的法律，或是在熱帶島嶼濫用我們的系統－你會預想到自己將在美國法院內為罪行答辯。」

加密貨幣媒體「比特幣雜誌」（Bitcoin Magazine）指出，摩納可提及的熱帶島嶼可能意指加密貨幣交易所FTX的總部巴哈馬。

FTX曾是全球第二大加密貨幣交易平台，目前已宣告破產，其創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）被控犯下美國史上最大金融詐騙案之一。