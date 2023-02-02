捷克眾議長艾達莫娃3月25日訪台　外交部積極安排中

▲外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文日前與捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）通電，近日更傳出捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）將於3月25日到4月1日率團訪問台灣與韓國。對此，外交部發言人劉永健2日說明，我國駐捷克代表處與捷方均有密切聯繫，也就艾達莫娃眾議長訪台行程積極聯繫安排中，相關細節將會適時對外說明。

劉永健今天上午在外交部例行記者會答覆媒體提問說明，捷克總統當選人帕維爾在1月28日當選之後，蔡英文總統當天即簡訊致意，隔天也致親筆賀函，30日又與帕維爾當選人通話，另外1日外交部長吳釗燮也與捷克眾議長艾達莫娃視訊通話。

吳釗燮昨日與艾達莫娃通話時表示，樂見台捷在各領域的交流合作不斷開展與深化，捷克無懼威權政權的脅迫，堅守自由、民主、尊重人權的價值，持續增進雙邊情誼，深受台灣人民感佩與尊重，感謝捷克秉持共享價值與理念，與我國共同支持及援助烏克蘭，台灣將秉持民主價值，繼續與捷克合作推動各項工作。

艾達莫娃則表示，高度期待訪台之行，也提及近日捷克總統當選人帕維爾與蔡英文總統通話，彰顯捷克對我國的支持及民主陣營團結的力量，相信台捷友好關係將在此基礎上持續推動及深化。雙方通話約20分鐘，另就我國國立故宮博物院與捷克國家博物館舉行互展事宜、產業合作及應對威權主義複合式威脅等議題深入交換意見，氣氛友好融洽。