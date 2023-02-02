他力推「小資抗寒神器」用過就回不去　一票人認同：省錢又暖首選

▲他抗寒力推小資過冬神器，直呼「用過就回不去了」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

過年期間寒流接力強襲，全台嚴寒凍壞不少人，有一名網友日前分享，他2年前買了一條電熱毯，原本覺得禦寒效果可能不會太好，不料實際使用後卻驚為天人，讓人溫暖到不想離開起床，直呼「用過就真的回不去」。貼文一出引發網友論戰，有人認為電熱毯確實很棒，另一派網友則認為暖器比較實用。

原PO在批踢踢表示，他2年前買了某牌一條電熱毯，因為價格才約1千多元，原本覺得應該不會多好用，沒想到用過之後「真的回不去了」，現在冬天寒流來一定要開，睡前10分鐘開下去預熱，溫暖到早上都不想起床，還可以定時不怕忘記關閉，因此想詢問「有沒有電熱毯才是冬天最好用神器的八卦？」

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▲有網友支持原PO看法，認為電熱毯好用又省電。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出引發網友論戰，有人認同原PO的看法，「只想省錢又暖的首選」、「超好用，用過就回不去了」、「窮人救星」、「比暖氣還好用，又省電」、「真的，便宜又耗電低，超暖超實用，必買」、「電熱毯真的完美」、「電熱毯適合純睡覺，一覺到明天的那種」。

也有人反對說，「暖氣整個房間溫暖才好用吧」、「睡覺真的超級爽，但離開被窩就沒用了」、「不好用，熱到踢被子」、「暖氣比較實際，活動自由多了」、「冷暖空調才讚，電毯一離開床就沒了」、「還在電熱毯，都冷暖空調好嗎」、「這是窮人神器，但是暖氣空調還是最讚」。