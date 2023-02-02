▲燕麥奶取代鮮奶，營養師點出1風險：當心攝「醣」過量。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

近年來蔬食風潮興盛，燕麥奶也從國外紅到台灣，成為乳糖不耐症民眾的新寵。不過，營養師提醒，有些燕麥奶產品會使用酵素水改善質地，或額外添加油脂、食品添加物等，飲用時應注意一天攝取醣類總量，以免造成身體負擔。

營養師蔡孟融於「食品藥物安全週報」指出，燕麥奶、豆奶、牛奶雖然都有「奶」，但製作方式與營養成分卻大不同。燕麥奶是將燕麥以水浸泡後，加水磨成漿、煮沸、過濾製成。豆奶是將黃豆浸泡於水中，再磨漿、分離豆渣、煮沸而成；牛奶則是乳牛分泌的乳汁，經殺菌等步驟處理後，即可飲用。



蔡孟融強調，以六大類食物來區分，燕麥奶屬於「全穀雜糧類」，主要營養成分是醣類；俗稱豆漿的豆奶則屬「豆魚蛋肉類」，以提供蛋白質為主，且是同類別中推薦最優先攝取的食材；牛奶則屬「乳品類」，可提供碳水化合物、蛋白質、脂質，是很好的鈣質來源。

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由於一般人很容易攝取過量的醣類，因此在喝燕麥奶時，需注意一天攝取的醣類總量，避免身體造成負擔。而高齡者、減重者等常有蛋白質攝取不足的狀況，建議多喝豆奶與牛奶。不過，豆奶與牛奶含有較多蛋白質，若飲食中有限制蛋白質的病患，如：腎功能不佳者，應先與醫師討論，再遵循醫囑適量飲用。

食藥署也叮嚀，燕麥奶、豆奶、牛奶的營養成分不同，應注意營養素的均衡攝取。此外，飲品在開封後都應儘速飲用完畢，或放置冷藏保存；大包裝飲品則避免對口飲用，以免口中細菌污染飲品，導致腐敗加速，造成食安疑慮。