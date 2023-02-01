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唱KTV泥醉！男友人直衝她家「硬上還拍片」　刪檔沒用慘了

台北1名正妹喝醉酒返家，未料男性友人裝暖男，趕到她家將她扛進房間內更趁機性侵得逞，檢察官今依法起訴假暖男。（示意圖／翻攝Pixabay）

▲台北1名正妹喝醉酒返家，未料男性友人裝暖男，趕到她家將她扛進房間內更趁機性侵得逞，檢察官今依法起訴假暖男。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

台北1名正妹娃娃（化名）和友人曾姓男子等人在KTV歡唱，她喝醉後搭車返家，未料曾男打電話關心，知道娃娃醉癱家門口後竟色心大起，趕過去將娃娃扛進住家且性侵得逞，期間更偷拍兩人性愛畫面。事後娃娃報警提告，曾男辯稱兩人是合意性交，但檢察官根據性愛畫面，認定娃娃當時泥醉毫無意識，今天依《乘機性交罪》起訴曾男。

據了解，娃娃和曾男因參加酒局認識，案發當天，兩人一起唱歌飲酒，娃娃醉到需要攙扶，於是搭車返家，不過仍因不勝酒力，癱坐家門前昏睡，直到曾男打來關心，她說出自己的情況，曾男趕往協助開門，將娃娃扛回家。

隔天，娃娃酒醒後，懷疑遭曾男撿屍性侵，報警提告。檢警搜索曾男住處，自曾男手機發現剛刪除的性愛畫面，雖然曾男否認性侵娃娃，辯稱兩人情投意合發生關係，但檢察官依據他手機內的性愛畫面及監視器畫面，都發現娃娃在KTV、電梯，都須有人攙扶才能站立行走，因此不採信曾男說詞，依《乘機性交》等罪起訴。

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