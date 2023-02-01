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男子諮詢牙矯正才發現罹嚴重牙周病　嚇：平時根本不會痛

▲▼牙醫,拔牙,看牙。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子從未發生過牙疼，卻被醫生檢查出嚴重牙周炎。（示意圖／達志影像）

記者陳凱力／新竹報導

年約33歲的陳先生，牙齒白、形狀正常，也沒有蛀牙急性的疼痛，僅有齒列不齊的問題，故陳先生一直認為自己口腔狀況良好，直到工作及經濟狀況較有餘裕後前往醫院諮詢牙齒矯正治療，才發現居然發現患有嚴重慢性牙周炎，部分牙齒周邊的牙齦及骨頭已有明顯流失破壞的情形。

新竹台大分院牙科部莊雅淳醫師說明，牙周組織包含牙齒周邊的牙齦、牙周韌帶、齒槽骨及牙骨質，這些構造支持並連結著牙齒，豐富的血管供應牙齒養分，其內包含精細的免疫系統，抵擋口內細菌毒素等刺激，也承載著每一次咬合及外力衝擊。

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▲牙齒矯正。（圖／台大新竹分院提供）

▲醫師表示，牙周病大部分為慢性累積，初期往往沒有明顯疼痛症狀，而一旦發現牙齒開始動搖，或是有明顯腫痛，牙周都已被嚴重破壞。（圖／新竹台大分院提供）

牙周病的導因為細菌與宿主免疫系統不平衡，當口腔衛生不佳、牙周致病細菌過多、牙菌斑及牙結石堆積等，都會造成一連串發炎反應，漸漸引起牙齦腫脹、容易出血、骨頭吸收、牙齒動搖等症狀。另有些影響免疫系統的風險因子，例如糖尿病、抽菸習慣等，也會提高罹患牙周病的機會，甚至讓病況更嚴重，治療效果也會大打折扣。

莊雅淳醫師表示，牙周病的治療大致分成三個階段，第一階段包含全口牙周檢查紀錄、系統性疾病諮詢控制、口腔衛生教育、控制牙菌斑、全口牙結石刮除、牙根整平術及去除造成細菌堆積的各種因素（例如置換不合的假牙），同時可以輔助以雷射或局部抗生素藥膏治療，目前院內也提供水雷射及二極體雷射治療，希望提升牙周治療的精緻度，並降低牙齦創傷，減少術後敏感的不適感。

第一階段完成後的一到兩個月會進行複檢，評估每顆牙齒治療的反應，倘若仍然嚴重，則可能需要進入牙周翻瓣手術，進行更深入的清潔及處理骨頭的缺損，若條件適合，醫師也會安排牙周再生手術，即填入骨粉、再生蛋白或再生膜等材料。

第三階段為維持期，進入牙周支持性治療，病人需要定期回診檢查牙周狀況是否穩定、口腔衛生清潔是否維持良好，同時醫師也會安排病人進行洗牙、牙面拋光、深層清潔等；故提醒民眾定期回診非常重要，控制牙周病就像控制其他慢性病一樣，需要長期維持及關注，但許多病人卻時常輕忽，導致牙周病再次復發。

莊雅淳醫師提醒，體質遺傳也是牙周病的風險因子之一，若家族中有明顯牙周病史，或有年輕牙周病病人，其他家人也需要特別留意自身牙周狀況，並定期接受檢查。

牙周病大部分為慢性累積，初期往往沒有明顯疼痛症狀，而一旦發現牙齒開始動搖，或是有明顯腫痛，牙周都已被嚴重破壞，所以定期檢查、洗牙及加強自身日常口腔清潔等，都是很重要的預防之道。

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