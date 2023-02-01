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土城鹿耳門聖母廟2／4喜迎春　黃偉哲邀民眾迓春牛賞高空煙火

▲台南市正統鹿耳門聖母廟將於2月4日舉辦「聖母廟迓春牛暨高空煙火、炸蜂炮民俗文化嘉年華」，市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，歡迎全國民眾前來共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市正統鹿耳門聖母廟將於2月4日舉辦「聖母廟迓春牛暨高空煙火、炸蜂炮民俗文化嘉年華」，市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，歡迎全國民眾前來共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市正統鹿耳門聖母廟將於2月4日舉辦「聖母廟迓春牛暨高空煙火、炸蜂炮民俗文化嘉年華」，市長黃偉哲1日與鹿耳門聖母廟主委王增榮及市議員蔡麗青等人，共同歡迎全國民眾前來共襄盛舉。

▲台南市正統鹿耳門聖母廟將於2月4日舉辦「聖母廟迓春牛暨高空煙火、炸蜂炮民俗文化嘉年華」，市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，歡迎全國民眾前來共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，正統鹿耳門聖母廟的迎春活動已經成為享譽全國的宗教活動，對於宗教及文化的傳承，非常值得肯定，歡迎所有的市民朋友們，以及所有的好朋友，不管是南漂北漂，都趕快來聖母廟，參加台南的迎春活動，一起迎接新的一年。

▲台南市正統鹿耳門聖母廟將於2月4日舉辦「聖母廟迓春牛暨高空煙火、炸蜂炮民俗文化嘉年華」，市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，歡迎全國民眾前來共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，每年春節的熱閙氛圍，會一直延續到元宵節；而元宵節在台南有兩大盛事是南北齊名，北有鹽水蜂炮，南有鹿耳門聖母廟的鞭春牛迎春牛的相關活動，都是熱鬧非凡，在鹿耳門聖母廟有鞭春牛、迎春牛的活動，還有煙火，非常感謝廟方的努力，對於整個宗教文化的傳承是非常值得肯定，特別是鞭春牛活動的習俗已有幾十年的歷史，這都要歸功於正統鹿耳門聖母廟方長久以來的用心與維繫，才使得傳統文化能夠永續流傳，讓更多市民及下一代可以了解宗教文化禮俗的意義。

▲台南市正統鹿耳門聖母廟將於2月4日舉辦「聖母廟迓春牛暨高空煙火、炸蜂炮民俗文化嘉年華」，市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，歡迎全國民眾前來共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局表示，正統鹿耳門聖母廟一直有元宵節舉辦迎春系列活動的傳統，至今有30多年的歷史。過去兩年因疫情而取消的鞭春牛、搶春牛活動，今年將恢復辦理，另外更有迓春牛遊行、各類民俗陣頭表演和刺激的九門大型蜂炮，以及眾所期待、長達40分鐘的高空煙火秀，歡迎民眾前來享受過年氣氛，也為今年運勢搶得好彩頭。

今年正統鹿耳門聖母廟的迎春系列活動，將在元宵節前一日（2/4立春）於廟前廣場登場，結合各學校、民間團體和其他廟宇等各種民俗及文化表演節目，週邊還有傳統市集美食展售，讓大家有得看又能享用美食，活動時間為2月4日下午2時開始至晚上11時30分。

▲台南市正統鹿耳門聖母廟將於2月4日舉辦「聖母廟迓春牛暨高空煙火、炸蜂炮民俗文化嘉年華」，市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，歡迎全國民眾前來共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，夜間煙火施放分為5個階段，第1階段是啟炮儀式後的環廟煙火，許多攝影師最期待的就是此刻，數萬發煙火將「台版紫禁城─聖母廟」圍繞其中，畫面精彩壯觀。第2階段將施放6門蜂炮，第3階段會施放兔年全新主題式高空煙火，第4階段6門蜂炮後，最後一階段則有巨型高空花火登場，為盛宴畫下完美句點，花火長度共約30分鐘，加上蜂炮總長超過1小時。

▲台南市正統鹿耳門聖母廟將於2月4日舉辦「聖母廟迓春牛暨高空煙火、炸蜂炮民俗文化嘉年華」，市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，歡迎全國民眾前來共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

萬眾期待的煙火現已開始裝設，今年挑戰爆炸直徑超過300公尺的高空巨型煙火，璀璨花火遠從台南市區都可以看見，本次迓春牛遶境遊行全長約5公里，想一同參與遊行、到頂樓煙火VIP區域觀賞高空煙火的遊客也可購買「花火VIP」衣帽組近距離體驗活動趣味，歡迎大家2月4日親臨台南土城感受現場的氛圍。

聖母廟主委王增榮呼籲，花火迎春系列活動詳情及交通管制路線圖已於日前公布在台南正統鹿耳門聖母廟臉書粉絲專頁，特別提醒民眾，當日下午5時，聖母廟的周邊將進行交通管制，屆時需憑證通行，若要開車前往的人建議提早出發。另外，想參與炸蜂炮及看高空煙火的朋友，請務必做好安全防護措施並注意眼睛的防護，以維自身安全，才能玩得開心又安心。

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