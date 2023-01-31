跨國同婚合法首日登記！他向伴侶道歉：比其他人晚了3年

▲跨國同婚通過！小昕（右）與斯翔（左）比一般同性伴侶多等了3年，終於合法登記結婚。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

前行政院長蘇貞昌在過年前夕（1/19）拍板透過函釋解套跨國同婚，昨30日開工第一天，地方民政局與戶政事務所緊鑼密鼓進行行政配套。台灣伴侶權益推動聯盟今（31）日陪同2對台灣及馬來西亞伴侶，赴信義戶政事務所辦理結婚登記。其中一對當事人斯翔也感性對伴侶小昕表示，很抱歉讓他比其他同性伴侶晚了3年才結婚，也很感謝等了三年後，仍願意選擇與自己結婚。

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▲▼跨國同婚合法後，今天兩對台灣馬來西亞的同志伴侶，在伴侶盟的陪同下，一起前往信義區戶政事務所進行結婚登記。（圖／記者湯興漢攝）

伴盟持續追蹤，確認目前除了需境外面談的18個國家仍須等待中央配套，還有兩岸暫不開放；其餘國家的跨國同性伴侶，均可在各轄區戶政事務所辦理婚姻登記。

伴盟秘書長簡至潔表示，經過近4年等待，跨國同婚累積5個勝訴判決、4個有利的訴願決定後，感謝前院長蘇貞昌在年前拍板，以函釋解套跨國同婚。簡至潔也說，期許新內閣繼續加緊配套18個仍須境外面談國家的登記程序，不要讓當事人繼續焦急等待，同時持續研議開放兩岸同婚。

▲跨國同婚合法後，今天兩對台灣馬來西亞的同志伴侶，在伴侶盟的陪同下，一起前往信義區戶政事務所進行結婚登記。（圖／記者湯興漢攝）

律師許秀雯解釋，內政部這次發函到各地戶政解套跨國同婚，所持的理由是依據「涉外民事法律適用法」第八條，該條文規定，若依據外國法適用結果違反我國公序良俗，則可以排除適用外國法。此見解伴盟自2017年就在座談中提出，並與行政單位溝通作法，然而行政系統中雖有人能理解，卻仍遭遇阻力，直到多年後的現在，多個高等行政法院判決與訴願決定均抱持同樣見解，司法院也多次發函內政部，終於讓內政部改弦易轍。

▲▼小昕（台籍）與斯翔（馬來西亞籍）今日交換定情對鐲。（圖／記者湯興漢攝）



當事人小昕（台籍）與斯翔（馬來西亞籍）今日交換定情對鐲，斯翔表示，很高興終於能與伴侶結婚，兩人終於能夠安心在自己熟悉的土地上，合法地照顧彼此。他也感性對伴侶小昕說，很抱歉讓他比其他同性伴侶晚了3年才結婚，也很感謝小昕等了三年後，仍願意選擇與自己結婚。

▲喬納森（台籍）跟漢克（馬來西亞籍）交往6年，開心能登記結婚。（圖／記者湯興漢攝）



當事人喬納森（台籍）跟漢克（馬來西亞籍）則是從2017年開始交往同居，至今將近6年。兩人表示在同婚專法通過之際，彼此開心卻無奈，原本以為要踏上漫長的官司長路，直到年前收到可以結婚的消息時非常驚喜開心；特別感謝在伴盟一路不懈的努力，以及政府對婚姻平權做出的決定。