「室內口罩解禁」最新進度曝！下午跨部會討論　規劃參考韓國

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心規劃春節後實施第二階段口罩鬆綁，也就是室內脫口罩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（31）日表示，由於口罩政策影響很多部會，稍晚會由行政院召開會議討論，大方向會類似韓國，原則上本周公布實施日期與細節。

新閣揆陳建仁今天上任，第一個視察行程就是中央流行疫情指揮中心，並表示希望指揮中心來檢討兩件事，第一入境檢疫措施，以及室內口罩規定是否應該做調整，從這兩方面加強。

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指揮中心於陳建仁視察後召開臨時記者會，王必勝主持並宣布邊境政策鬆綁，包含取消中國入境唾液PCR篩檢，放寬入境0+7檢疫為有症狀才進行快篩，2項政策都是2月7日上路。

但外界所關心的室內脫口罩何時才公布、實施？王必勝表示，待會記者會完後，就會由行政院鄭文燦副院長召開會議，因為口罩部分會影響很多的部會，包含學校方面的教育部，移工方面的勞動部，還有大眾運輸工具相關的交通部，必須做充分討論，所以等等會進行討論，定案後會再公布。

王必勝也提到，口罩開放方向與韓國類似，主要是有強制要戴的場所，其他場所自主，另外還有建議佩戴的場合或者狀況，以這樣的方式規劃。