揹老奶奶過馬路演很大？警察「驅趕老婦」影片曝　民眾打電話罵翻

▲南韓釜山警察上傳揹老奶奶照片，卻慘遭網友怒罵在作秀。（圖／翻攝自釜山警察臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山警方近日在臉書上傳照片，內容顯示警察揹著一名年約90歲的失智老奶奶過馬路、並將老奶奶平安交給家屬，本該是令人為之感到動容的故事，卻反而遭到南韓民眾在留言一陣撻伐，質疑警方根本是「演很大」，原因是先前該間派出所才在不久前被爆出，強制驅離前來避寒的老奶奶。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓釜山警察本月26日在臉書上傳2張照片，為一名看似警察的人員正彎腰揹著迷路、且疑似罹患癡呆症的老奶奶，內文寫道，「大年初一有名年近90歲的老奶，她沒有穿厚重的外套就跑出門，看起來像是迷路了，可能是曾跌倒過，身上出現擦傷。警察完成簡易的急救措施，在確認居住地後，將之安全交給家屬。」

照片中，老奶奶滿頭白髮。警察接著在貼文補充，「在如此嚴寒的天氣下，由於老奶奶正流著血，雖然差一點就要出大事，但多虧警方針對單純的擦傷採取基本應對措施後，將之迅速送回其溫暖的家，她的健康狀況才沒有出現任何異常。」

不過此文一出，卻意外引來南韓網友們一片噓聲，「如此高超的演出真的是太精采了」、「洗白未免也做得太明顯了吧」、「在社群網路（SNS）上無限付出的貼心警察」、「釜山地區的老人若想要尋求警察幫忙，恐怕要先假扮成癡呆老人」。

報導指出，南韓釜山警察之所以招來民眾一片罵聲，其實原因在於去年12月14日才爆發出爭議事件，從媒體上公開的釜山A地區隊（介於警察署與派出所之間的警察組織）的監視器畫面上看到，該地區隊警察竟然狠心驅趕一名前來避寒的70多歲老奶奶，老奶奶因為錯過從釜山站出發的末班車，在無法忍受強烈寒流侵襲，才決定向警方尋求協助。

▼釜山警察上個月才狠心驅趕前來避寒的70多歲老奶奶。

監視器清楚拍到，一名警察使勁吃奶的力氣狠狠抓著老奶奶的衣領和手臂、強行拖著老奶奶，另一名警察則負責鎖門。然而爭議卻未在此停住，當地民眾在看到監視器影像被媒體公開後，立刻群起向該地區隊撥打抗議電話，表示極為憤怒，不過接電話的警察卻不為所動，「那你們就繼續生氣吧！」

目前該名遭到警察暴力驅離的70多歲老奶奶已經提告訴。