撐26年！日統客運國道路線明走入歷史　今午開末班車「老董不捨」

▲日統客運國道路線今開出末班車，2月1日起走入歷史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李姿慧／台北報導

日統客運停駛4條國道客運路線，今(1月31日)中午將開出北上末班車，明天(2月1日)起全面退出國道客運路線，當初催生國道客運路線開放的日統客運老董林義風今感嘆表示，撐過26個年頭，今開出末班車，很捨不得，但也沒辦法，政府法令跟不上他的想法。

日統客運日前宣布，自2023年1月16日停止「7005民雄-台北」以及2月1日起停止「7000斗六-台北」、「7001北港-台北」、「7002四湖-台北」等4條國道客運路線營運，等同明天起，日統客運全面退出國道客運路線行駛。不過日統客運仍將維持7011、7012二條路線，繼續在雲林縣內運行。

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日統客運自1997年開始行駛國道客運路線，該4條國道路線通車26年後走入歷史，日統客運董事長林義風今向《東森新媒體ETtoday》感嘆表示，北上班次將在今天中午開出末班車，撐過26個年頭，感謝各界支持，但也很感概，想到今天要開出末班車，很捨不得，但也沒辦法。

林義風說，當時國道客運路線開放，是他去爭取出來的，走過26年，今天要結束營運，是政府法令跟不上，日統客運追求一流的環保車輛和行車安全，投資購置進口安全系數受到全球先進國家肯定的VOLVO.MAN.SCANIA廠牌底盤，打造符合國內外安全規範的大巴士，全體員工也一直兢兢業業，以服務鄉親乘客為志業，但政府政策腳步太慢，大量補助電動車輛，但他認為電動車輛生產技術還不成熟，一旦失火難以撲滅，且台灣天氣熱，並不適合。

由於日統客運仍將維持7011、7012二條路線續在雲林縣內運行，林義風說，未來仍要觀察，有旅客搭才能繼續營運，如果都沒有旅客搭乘，也可能考慮不續營。

公路總局嘉義區監理所昨也公告，原日統客運公司「7005民雄-台北」、「7000斗六-台北」、「7001北港-台北」、「7002四湖-台北」等4條國道客運路線，自112年2月1日起，全面改由統聯客運代駛，民眾搭乘權益不受影響，營運服務亦不中斷。