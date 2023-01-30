誤寫「小1哥寒假作業」！幼稚園萌妹崩潰大哭　百萬人驚：全答對

▲小妹妹因為寫錯作業崩潰痛哭。（圖／翻攝人民網）

圖文／CTWANT

沒有覺得比較難嗎？近日大陸一位名讀幼稚園的小妹妹，寫完寒假作業崩潰痛哭，因為她寫到小一哥哥的作業。對此，家長說已經重印了作業。不過有眼尖網友發現，妹妹寫的竟然全都答對。

據《人民網》報導，安徽六安一名幼稚園小妹妹妹，因為誤寫小一哥哥的數學寒假作業痛哭。從影片中可見，媽媽說，寒假作業上面不是寫1年級嗎？要認字啊。不過，妹妺聽了還是一直哭。

據《星視頻》報導，媽媽已經重新印了一份給哥哥寫。媽媽表示，女兒平常就會主動寫作業，10以內的加減法都難不倒她。影片曝光後，觀看人次超過百萬，網友紛紛留言「重點是她居然會做」、「那哥哥得幫妹妹寫完作業，不過分吧」、「這個妹妹不會是學霸吧」、「幼兒園還留作業」。

有網友仔細看了作業的題目說「看了一頁，全對，妹妹厲害呀」、「我也暫停看了作業的第一張，妹妹全對。妹妹真的是個學霸呀」、「我哥當年也給我寫作業，我學前班就開始寫作文了」、「哥哥：真是我的好妹妹」。

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