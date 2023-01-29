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拜天公前夕發爐！北台中城隍廟清爐驚見「生雞頭」怒批：會有報應

記者許權毅、陳韻如／台中報導

初九天公生，民間習俗今（29）日晚間過了11點後就要拜天公，祈求一整年的平安。然而，北台中城隍廟凌晨卻在臉書發文表示，廟內的天公爐遭人埋雞頭，妙方氣憤表示，「做出對神不敬的事，會有報應的」。對此，警方已介入調查，並調閱監視器查緝犯嫌到案，後續將依刑法第246條公然侮辱壇廟罪嫌送請地檢署偵辦。

▲▼ 北台中城隍廟天公爐遭埋生雞頭 。（圖／翻攝北台中城隍廟臉書）

▲北台中城隍廟天公爐遭埋生雞頭。（圖／翻攝北台中城隍廟臉書）

北台中城隍廟29日凌晨在臉書發文表示，因廟內的天公爐發爐，因派員清理，卻在香爐深處發現一只塑膠袋，打開一看後，裡頭竟裝著雞頭，廟方因此氣憤發文，「舉頭三尺有神明，竟敢在城隍爺面前的天公爐埋雞頭」。

廟方憤怒表示，「奉勸這位人士，知錯能改，回頭是岸，你的行為破壞不了任何事、傷害不了任何人，相對的會傷到自己，做出對神不敬的事，會有報應的，只是時機未到，收手吧！」另外，廟方也提到，因埋雞頭埋得很深，若依照平常清理香腳的方式處理，是不易察覺，因此提醒其他廟宇注意。

對此，廟方的黃姓總幹事表示，不知道是何人所為，後續也帶著證物生雞頭到警局報案，警方目前也已依規定受理偵辦，並派員前往廟宇調閱監視器，後續將在查緝犯嫌到案後，依刑法第246條公然侮辱壇廟罪嫌送請地檢署偵辦。

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