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社會 社會焦點 保障人權

母不曾扶養過…卻用一招逼女兒給安置費！她心寒：眼裡只有錢

▲▼扶養。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲沒被母親扶養過的女兒，最後竟還要負責母親的安置費，網友紛紛提出解決辦法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名母親在上下兒子7個月後，為了追求新生活離開了家庭，數十年過去，女兒都成家生孩子了，老去的母親竟拿出殘障手冊並申請法扶律師打官司，逼女兒給錢！女兒心寒發文說，「我抱著剛出生兩個月的兒子，她沒有關心，只有開口要錢」最後社會局來函要求每月給母親1萬安置費，令女兒憤怒不已。

女兒在臉書社團【匿名公社】發文提到，「妳（母親）在法庭上說妳很可憐、很無奈、妳生病。還拿出了殘障手冊，訴說妳找不到工作，須要生活費…我就想問問，從小到大的經歷（包括學騎腳踏車、上幼稚園、帶便當、畢業典禮、結婚、坐月子等等）妳在哪？」

▲▼扶養。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO抱著7個月大的兒子，但母親只關心錢，要求一個月一萬...。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

女兒貼文還說，「當年妳想追求自己的生活，我只有七個月大，被迫接受了。所以，妳能不能接受我不會撫養妳？法庭上見面，我抱著剛出生兩個月的兒子，妳沒有關心我手上的孩子，只有一開口就一個月要一萬！事隔五年，我依舊記得妳當庭訴說的可憐，後來社會局來函：『令堂接受政府安置』，安置費云云。一張新北市政府的公文就是要我每個月一萬多…」

最後女兒忍無可忍說，「拜託妳，早死早超生好嗎？如果社會局來函，是要我領收屍體，我會去的！我會幫妳風光大葬，買鞭炮慶祝我重獲新生的。」網友看到皆感到不捨，紛紛留言說，「看完心酸酸的好不捨」、「我的親生母親也如此，當初甚至還跟我妹兩個跑去警局要告我未盡子女義務！」

也有相同經歷的網友提出解決辦法，「拿出證據證明她從小沒扶養過妳，提出免除扶養義務，用點心應該可以的」、「去聲請免除扶養義務，自已的權利義務要去弄清楚才不會吃虧…」、「免除(減免)扶養義務"的訴訟，趕快去法律諮詢喔！加油。」

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關鍵字：

拋家棄女安置費

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