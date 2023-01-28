起底恐嚇北捷「出境陸生」！曾嗆：炸毀總統府　誇張事蹟多到爆

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

台北捷運公司接連2日接獲恐嚇信，對方在信中揚言要在車站月台放置炸彈及隨機殺人。警方介入調查後，查出犯嫌身分，為一名曾在台灣就讀大學的陸生張海川，而起底他過去事蹟，他曾多次化名「唐澤貴洋」恐嚇雙鐵，甚至還揚言要炸總統府，不過目前他已在境外，全案現已請檢察官指揮，與刑事警察大隊科偵隊、刑事警察局共同偵辦。

▲台北捷運公司連2日接獲恐嚇信，警方查出犯嫌身分。（圖／記者許靖騏攝）

起底張海川背景，他過去曾來台就讀中部某知名大學，有資訊工程專長，而當時他為了追求同鄉學妹不成，竟化身恐怖追求者，多次恐嚇對方，還盜用信箱等冒名寄信恐嚇校方，揚言要在校內放置炸彈。

張海川事後遭逮，但他卻變本加厲，轉而使用境外跳板主機上網散布恐嚇留言，並化名「唐澤貴洋」多次恐嚇雙鐵，揚言要在列車上放置炸彈，而類似恐嚇信也出現在總統府、行政院、監察院等公務機關及台中捷運、高雄捷運公司等大眾運輸公司留言板，意圖造成大眾恐慌。

除此之外，張海川還在日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡後，又寄出恐嚇信，內文揚言槍殺行政院長蘇貞昌、日本首相岸田文雄，還要向日本皇居等3處投擲炸彈，行徑相當囂張。

而近日，北捷接連2日接獲恐嚇信，警方也查出又是張海川所為，且2023年短短不到1個月的時間，就以同樣手法恐嚇多達6次，但他因在境外，目前全案已報請檢察官指揮，與刑事警察大隊科偵隊、刑事警察局共同偵辦。