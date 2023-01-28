神明沒滿足心願！新竹男想讓「別人也拜不到」　怒放火燒宮廟洩憤





▲新竹林姓男子求事未果，竟放火燒了宮廟跪墊，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新竹報導

一名林姓男子到新竹市頂竹宮求事未果，竟因此心生不滿，萌生「讓別人也拜不到神明」的念頭，趁宮廟無人之際入內放火，導致宮廟內的供桌、地板、牆壁等都被燒毀、燻黑，所幸火勢及時被撲滅，才沒釀成更大災禍。法院審理後，依放火未遂罪嫌判處林男1年6月徒刑。緩刑2年。

根據判決，林男因在該宮廟求事未果，因而心生不滿，並於2022年2月17日晚間跑到廟內，趁著四下無人之際，朝宮廟的跪墊上潑灑汽油，接著燒金紙點燃被淋滿汽油的跪墊，而他看著火苗稅間竄起，還蔓延到供桌、地板及牆壁後，隨即騎車逃離。

所幸當時宮廟總幹事的姪子正在廟旁辦事處與友人閒聊，及時發現後立即趕往滅火，才未造成更大災禍，但火勢也造成廟內擺放的跪墊3個、地板及供桌均燒燬，南、北側牆壁及上方橫樑、燈籠及屋頂受到煙燻波及。

廟方事後報警，警方透過監視器畫面查出為林男所為，隨即將他逮捕到案。而他向警方供稱，是因為問世未果，才氣得放火洩憤。

法官審理後認為，林男僅因認為神明為滿足其所願，就放火發洩，並要他人也拜不到神明，動機實值非難，且嚴重危害社會治安，但因他事後已與廟方達成和解，也獲廟方原諒，法官最終依放火失火燒燬非現住建築物及交通工具罪處有期徒刑1年6月，緩刑2年。全案可上訴。