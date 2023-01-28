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苗栗山豬越抓越多！除害達人曝4原因　逃生秘訣「快爬到樹上」

▲▼苗栗淺山丘陵地近年山豬有越來越多的趨勢，對農業作物造成很大損失。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗淺山丘陵地近年山豬有越來越多的趨勢，對農業作物造成很大損失。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗山豬危害與日俱增，抓山豬達人賴彥棟表示，近來每天都接獲山豬危害個案通報，請求協助抓捕，有時候從早忙到深夜，一天只吃一餐，111年共捕獲117隻山豬。目前山豬出沒範圍已經接近國道一號高速公路東側，最近的距離和住家只有幾十公尺，山豬危害問題將越來越嚴重！

為什麼最近苗栗會出現這麼多的山豬？根據抓山豬達人賴彥棟的調查，分析出4個原因：

一、2.30年前全台各地流行飼養山豬，後來可能因為颱風、土石流沖垮柵欄，飼養的山豬逃脫，另外，多年前台灣發生口蹄疫時也有人棄養，而山豬繁殖能力超強，母豬1年可生2胎，1胎可生小豬4-6隻，小豬1年多性成熟後又可以再生小豬，山豬數量每年成倍數成長。

二、早期原住民擅長狩獵，野外山豬數量得以控制，現今老獵人日漸凋零，會狩獵的獵人非常少，山豬就從東邊山區往西部擴散繁殖。

三、山豬非常聰明、兇猛，先民對山豬兇猛程度的評價是: 一豬、二虎、三熊，牠的嗅覺非常靈敏，除獵人和訓練過的獵犬群外，幾乎沒有天敵。

四、社會型態演變，離農人數越來越多，山區農園棄耕面積大量增加，淺山地區食物充足，變成山豬活動範圍，棄耕農園就成了山豬樂園，和鄰近有人管理的農園重疊，人類農務工作和山豬活動就會發生衝突。

2022年12月19日苗栗南庄鄉發生農民被山豬咬傷事件，在農園工作的羅姓男子突然遭到山豬攻擊，4肢多處遭山豬撕咬傷，送醫進加護病房治療才撿回一命。賴彥棟說，看到山豬時盡量繞路，避免正面衝突，山豬視力差，趁牠還沒看到時靜靜地離開，如果真的是狹路相逢、避無可避，逃生的第一秘訣是爬到高處的樹上，或者躲在樹幹後面，山豬攻擊幾次後會走開，再趁機會往山下跑，脫離山豬的攻擊，也可以先遠遠地製造一些聲響，通常山豬就會嚇跑。

▲▼苗栗淺山丘陵地近年山豬有越來越多的趨勢，對農業作物造成很大損失。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗淺山丘陵地近年山豬有越來越多的趨勢，對農業作物造成很大損失。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗淺山丘陵地近年山豬有越來越多的趨勢，對農業作物造成很大損失。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼南庄羅姓農民在山區從事農務，遭到山豬攻擊、撕咬，4肢受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼南庄羅姓農民去年12月在山區從事農務，遭到山豬攻擊、撕咬，4肢受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼南庄羅姓農民在山區從事農務，遭到山豬攻擊、撕咬，4肢受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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