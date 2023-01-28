2023年月老照顧「3星座」　想復合前任就趁這時機

▲3個星座今年有機會挽回舊情人。（示意圖／pexels）



記者崔子柔／綜合報導

一段感情要走得長遠，一定要兩個人共同維持，有的人和另一半在一起久了，不再有新鮮感就選擇分開，事後想回頭也後悔莫及，《第一星座網》就分析，兔年有3個星座有機會和舊情人復合。

摩羯座

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摩羯座的事業心重，因此會無意間忽視情人的感受，在吵架時可能表現比較衝動，或是說出傷人的話，最後和另一半分開，在分手初期或許對於一個人的輕鬆自在相當享受，但時間一長又想回到對方身邊，在兔年就頗有機會和舊愛復合，而且能修復過去的傷害，不再重蹈覆轍。

▲摩羯座把握機會，能和舊情人重修舊好。（示意圖／Unsplash）



金牛座

金牛在兔年是屬於自己「人生階段中桃花最旺的一年」，除了有機會遇見新對象，也有可能和曾經相愛的人再次復合，今年受到紅鸞星照拂，身邊有月下老人相助，因此很快能碰上心愛的目標，復合的機遇非常大，最終會甜蜜如初。

天秤座

天秤座不太會輕易喜歡上別人，對友情或愛情都比較念舊，是個會懷念過去的人，如果有想要和舊情人復合的想法，一定要把握住今年桃花運逆轉回歸的機會，可能會意外發現前任有意回頭，自己也還喜歡對方，就別糾結了。

★民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。