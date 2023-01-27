兔年偏財運TOP3！　屬猴人橫財狂飆擋不住

▲偏財運可遇不可求。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）



記者崔子柔／綜合報導

人人都想要財富自由，但錢財可不是說來就來，如果能好好把握財神照顧的時機，更能收穫不錯的成果，《第一星座網》就分析，偏財運雖然比起正財運確實有些不確定性，但也因此能給人更多的驚喜，屬猴人、屬羊人、屬隆人就在兔年偏財運暴棚。

生肖猴

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屬猴人今年的偏財運旺到他人羨慕不來，可以得到意想不到的橫財，除了在職場上展現自己的機會增加，貴人運也比以前旺，業績相當可觀，若在閒暇時經營投資理財、定期儲蓄，能夠達到細水長流，千萬不得揮霍無度。

▲即便偏財運提升，也要懂得規劃。（示意圖／取自pakutaso）



生肖羊

屬羊人2023年的整體財運很旺，其中尤其是偏財運驚喜連連，比正財運好更多，生肖羊本身精明能幹，只要把眼光放遠、把握機會，就能累積不少財富，過上想要的生活。

生肖龍

屬龍人今年偏財運有相當顯著的提升，可能因為總在擔憂沒錢能支持喜歡的事業，變得更努力尋找財源，在偏財運極旺的狀況下，賺錢的機會很多，只要在自己拿手的專業上，一定能達到非常可觀的收益，合理規劃後就不需再為錢苦惱。

★民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。