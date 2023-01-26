南極巨大冰山崩離！　面積等同大倫敦地區

2018年台灣第1支南極探險隊，歷經48天旅程，徒步15天350公里，歷經糧食危機、補給車故障、暴風雪種種嚴峻挑戰，終於在2018年聖誕節前夕探險隊抵達南極點。金馬導演楊力州，曾赴北極拍攝，這次走訪南極，使他成為全台灣第1位、也是目前唯一征服北極、南極點的紀錄片導演。這一次，他透過這段記錄南極長征冒險的作品《無邊》，自揭憂鬱症的奮鬥經驗。