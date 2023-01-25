日本大雪！樂桃取消2架次、一航班轉降羽田　台灣飛日最新資訊一次看

▲日本機場資料照。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑、李姿慧／台北報導

日本25日遭「10年一遇」的最強寒流襲擊，大阪、京都等地被大雪覆蓋，桃機官網顯示有多班往返日本航班取消。樂桃航空證實受到大雪影響，取消台北-沖繩來回航班，另外台北-成田一航班也因大雪影響轉降羽田機場；長榮航空雖有取消日本航班，但表示與大雪無關。星宇航空日本航班正常，惟大阪航班因聯外交通停擺及延遲等原因延誤。

東北亞近日受到強烈寒流影響，各地大雪影響航班起降。昨日濟州島有4架航班延遲或取消，近500名旅客受影響。台灣虎航昨日取消的航班分別為IT654、665，均改為今（25）日出發，今日暫無航班因日本大雪取消。

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華航則表示未因風雪取消或調整航班時間，但會配合當地機場狀況安排航班。長榮表示，今日在桃機雖有航班取消，但與大雪無關。全日空亦有航班取消，但截至發稿前暫未取得回應。

▲日本受最強寒流影響，陸海空交通多處停擺。（圖／達志影像／美聯社）

星宇航空目前日本航班正常，但大阪少數航班時間有延遲情形，原因除了聯外交通停擺以及延遲外，還有機場內安檢大排長龍。

樂桃台灣窗則證實，受到大雪影響，取消台北（桃機）-沖繩來回航班，共計2架次；台北（桃機）飛成田一航班也因大雪轉降羽田機場。

《朝日新聞》指出，受大雪影響，日本僅在24日一天，就有216個航班被取消，其中日本航空共取消了122個航班，而全日空則有94個航班受影響。類似的情況也一直持續到25日，日本航空將在當天取消148個航班，而全日空則將取消85個航班，導致逾萬旅客的行程受影響。