　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本冰封至少1死！「晴天之國」罕見積雪93公分　上百航班取消

▲▼日本慘遭10年一遇寒流冰封。（圖／翻攝自推特）

▲日本慘遭10年一遇寒流冰封，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

日本25日遭「10年一遇」的最強寒流襲擊，異常寒冷的天氣和極端低壓鋒面帶來強風和降雪，導致大阪、京都等地全被白茫茫的大雪覆蓋，進而造成交通癱瘓，乘客受困列車，還有超過300個航班受影響。當地政府證實，至今已有至少1人因這場寒流死亡。

據路透社報導，日本面向日本海的西部地區降雪量極大，平常不下雪的地區積雪也正逐漸增多。截至當地25日上午8時，真庭市（Maniwa）的降雪量已達創紀錄的93公分，令人們大為意外，因為真庭市所在之處，是晴天天數排名全日本第一、有著「晴天之國」之稱的岡山縣。

▲▼日本慘遭10年一遇寒流冰封。（圖／翻攝自推特）

《朝日新聞》指出，受大雪影響，日本僅在24日一天，就有216個航班被取消，其中日本航空共取消了122個航班，而全日空則有94個航班受影響。類似的情況也一直持續到25日，日本航空將在當天取消148個航班，而全日空則將取消85個航班，導致逾萬旅客的行程受影響。

▲▼ 日本最強寒流來襲，部分列車卡在車站與車站之間，許多乘客受困在列車上。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本最強寒流來襲，部分列車卡在車站與車站之間，許多乘客受困在列車上。（圖／達志影像／美聯社）

日本鐵路公司JR也透露，當地的山形新幹線已決定全日停運，而日本西部也有部分地區的交通因降雪太大而停運。據NHK等當地媒體報導，由於有不少列車停駛、誤點，至少15輛有載客的列車被困在車站之間，導致大批乘客受困列車數小時，最後不得不讓乘客下車步行前往車站。

日本內閣官房長官松野博一證實，當地有至少1人在暴風雪中死亡，另有2名在雪中喪命的人士死因仍在調查中。報導稱，這樣的惡劣天氣預計至少會持續到當地26日。

►日本下暴雪！乘客絕望受困JR電車9小時　至少13人不適送醫
►曾發求救訊號！香港貨船在日本外海翻覆　18名船員失蹤

ET快訊
爆乳妹逛夜市！握「台灣香腸」：真好吃　直播秒GG
13款刮刮樂攻略！　「賺錢、回本率」一圖看懂
保時捷970頭一偏…撞爛「路上頭等艙」！　車主怒了
快訊／全聯開出200萬發票！　買泡麵、礦泉水就中
獨／春節10天假！　泌尿醫曝詭異情況
「中獎率100%」他花2萬5買整本！　刮完崩潰
快訊／7-11開出3張千萬發票！　中獎名單一次看
塞車尿急！千萬別用寶特瓶　內行「推爆1神物」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兄弟15年前幫擋子彈喪命　男私刑復仇「假扮女人」擊殺當年槍手

外國爆乳妹逛夜市！握「台灣香腸」邪惡視角：真好吃　直播秒被ban

快訊／Outlook、Teams全球大當機！上千人受影響　微軟證實：調查中

南韓「男女薪資差異」大！性平觀念連續26年吊車尾　女性易受歧視

婚禮倒數2天突喊卡！準新娘怒告未婚夫「索賠600萬」：他逼我上床

日本冰封至少1死！「晴天之國」罕見積雪93公分　上百航班取消

傳德總理國際壓力下點頭　援烏豹2戰車要點一次看

中國男確診飛南韓「沒隔離落跑」　未受任何懲罰！僅被驅逐出境

她滑手機驚見「9年前去世丈夫」現身餐廳　16秒詭異吃飯影片引熱議

給女友驚喜「送4萬大紅包」　男花光獎金沒包給父母：他們不缺錢

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

6台人赴日3碗拉麵輪流吃　還留負評...律師傻眼酸爆

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

兄弟15年前幫擋子彈喪命　男私刑復仇「假扮女人」擊殺當年槍手

外國爆乳妹逛夜市！握「台灣香腸」邪惡視角：真好吃　直播秒被ban

快訊／Outlook、Teams全球大當機！上千人受影響　微軟證實：調查中

南韓「男女薪資差異」大！性平觀念連續26年吊車尾　女性易受歧視

婚禮倒數2天突喊卡！準新娘怒告未婚夫「索賠600萬」：他逼我上床

日本冰封至少1死！「晴天之國」罕見積雪93公分　上百航班取消

傳德總理國際壓力下點頭　援烏豹2戰車要點一次看

中國男確診飛南韓「沒隔離落跑」　未受任何懲罰！僅被驅逐出境

她滑手機驚見「9年前去世丈夫」現身餐廳　16秒詭異吃飯影片引熱議

給女友驚喜「送4萬大紅包」　男花光獎金沒包給父母：他們不缺錢

陸官方出手清網立425筆關鍵字標籤！　共標記12平台25萬則謠言

兄弟15年前幫擋子彈喪命　男私刑復仇「假扮女人」擊殺當年槍手

狗來富！基隆夫妻牽愛犬買2000元刮刮樂　中100萬嗨爆

哈爾濱-25.7度破紀錄…機艙門凍住「行李拿不出」　客呆坐等解凍

「台北蛋黃區」超方便他卻不愛　逆風3理由！兩派吵翻了

遭瘋傳是「白狼」女兒！陸網湧劉樂妍直播…急發聲澄清：我也希望

平均地權通過「青埔恐崩盤」！一票人卻看漲　原因曝光

過年回家親戚狂催生「趁年輕趕快生」！人妻吐1句話　婆媽秒閉嘴

過年大吃不忌口！醫點名1族群：小心「難瘦」還月經失調

洗澡用1物他吐槽「民國初年的東西」　全場反逆風：皮膚變好了

爸爸全都出動去買滷味惹... 台中超辣「滷味妹」爆紅

國際熱門新聞

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

女高中生入「亂交趴」賺零用錢！　肉體交疊照被爆

雙胞胎姊妹過世　她「1人分飾2角」3年

你的菜瓜布用錯了！用這面擦根本洗不乾淨

女按摩師強摸客人下體　還拉開內褲「視姦」

「奪命糖漿」釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

即／成田機場路面結冰　飛機「失控打滑」

末日之鐘指針動了　距毀滅剩90秒

日本暴雪！乘客受困JR電車9小時

他殺人分屍還淡定受訪　記者1問題他秒露餡

忘記別人名字怎麼辦？她曝「這招1秒套出」

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏官員大幅異動

更多熱門

相關新聞

陸確診男「在韓逃避隔離」僅被驅逐出境

陸確診男「在韓逃避隔離」僅被驅逐出境

韓國中央應急處置本部24日表示，一名日前因「逃避新冠隔離」而被捕的中國籍旅客被驅逐出境，並限制入境1年。對此事件不少中國網友發文認為丟臉，但也有網友怒稱不去韓國。

陸駭客侵南韓12機關網站　預告「下波攻擊」

陸駭客侵南韓12機關網站　預告「下波攻擊」

日本暴雪！乘客受困JR電車9小時

日本暴雪！乘客受困JR電車9小時

北韓爆感冒病例飆升「首都封鎖5天」

北韓爆感冒病例飆升「首都封鎖5天」

首爾創23年歷史低溫　濟州島航班雪中恢復運行

首爾創23年歷史低溫　濟州島航班雪中恢復運行

關鍵字：

日本日韓要聞暴雪

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面